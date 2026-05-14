Joel Huiqui cerca de hacer historia con Cruz Azul

El banquillo celeste podría escribir una historia exprés. Joel Huiqui está a las puertas de convertirse en campeón en tiempo récord con Cruz Azul, en un escenario que pocos habrían imaginado tras el cambio de timón en plena recta final del Clausura 2026.

Joel Huiqui en celebración tras la victoria de Cruz Azul contra Atlas en Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

El ahora estratega interino tomó las riendas del equipo luego del despido de Nicolás Larcamón, asumiendo la responsabilidad en un momento crítico.

Su debut en el banquillo llegó en la última jornada del campeonato frente a Necaxa, donde comenzó a construir una racha que hoy tiene a La Máquina soñando con el título.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

Desde entonces, Huiqui ha dirigido una breve pero intensa travesía en Liguilla: superó los cuartos de final ante Atlas y ahora disputa la semifinal frente a Chivas, manteniendo vivas las aspiraciones celestes.

En caso de consagrarse campeón, lo haría en apenas siete partidos dirigidos, una marca que lo colocaría entre los técnicos más efectivos en la historia reciente del futbol mexicano, quedando solo por detrás de un antecedente prácticamente irrepetible.

CRUZ AZUL VS CHIVAS | MEXSPORT

Ese registro le pertenece a Alberto Jorge, quien logró el título con Toluca en el Apertura 2002 tras dirigir únicamente cuatro encuentros de Liguilla, luego de la salida de Ricardo La Volpe a la Selección Nacional.

Al igual que en aquel entonces, el contexto actual presenta similitudes: un cambio inesperado en el banquillo, un grupo que responde en momentos clave y un técnico que aprovecha la oportunidad para dejar huella inmediata.

Más allá de los números, lo cierto es que Huiqui ha logrado imprimirle carácter a su equipo en un momento determinante, respaldado por un plantel que ha respondido bajo presión y que mantiene intacta la ilusión de levantar el título.