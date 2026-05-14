El festejo de Santiago Sandoval inspirado en Lucas Paquetá que se volvió viral ante Cruz Azul

Santiago Sandoval volvió a robarse los reflectores con Chivas. El joven delantero del Guadalajara apareció en la Ida de las Semifinales del Clausura 2026 frente a Cruz Azul y además de marcar el primer gol del partido, se hizo viral por su celebración inspirada en Lucas Paquetá.

El atacante rojiblanco atraviesa un gran momento en la Liguilla y nuevamente respondió en un escenario importante para el Rebaño.

¡El primer gol del partido fue para las @Chivas! ❤️🤍



Tercer gol de Santi Sandoval en esta Liguilla. 🐐#LaFiestaDeLaAfición✨ | #SFCAZCHI | #SFIDA pic.twitter.com/kY5ypOBKB7 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 14, 2026

Sandoval aprovechó el rebote de Kevin Mier

La anotación cayó al minuto 29 en el Estadio Banorte. Luego de un rechace del arquero Kevin Mier dentro del área, Santiago Sandoval apareció completamente solo y únicamente empujó el balón para adelantar a Chivas.

Tras marcar, el delantero celebró junto a sus compañeros mientras imitaba el famoso baile del brasileño Lucas Paquetá, actual futbolista del Flamengo y seleccionado nacional de Brasil.

El festejo rápidamente comenzó a circular en redes sociales y llamó la atención de los aficionados durante el encuentro entre Cruz Azul y Guadalajara.

Santiago Sandoval, jugador de Chivas | IMAGO7

El juvenil vive una gran Liguilla con Chivas

Con este tanto, Sandoval llegó a cuatro goles en el Clausura 2026. Uno de ellos fue durante la fase regular frente a FC Juárez, mientras que los otros tres han sido en la actual Liguilla.

Cabe recordar que el atacante de apenas 18 años ya había sido figura en los Cuartos de Final frente a Tigres, serie en la que consiguió un doblete para ayudar a Chivas a avanzar. Al finalizar el encuentro, el técnico rojiblanco, Gabriel Milito, destacó el nivel mostrado por el juvenil.

El estratega aseguró que el desempeño de Sandoval no le sorprende, ya que desde su llegada mostró personalidad, talento y capacidad para responder cada vez que recibe una oportunidad con el primer equipo.