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Futbol

TV Azteca derrota a Televisa en rating con el Cruz Azul vs. Chivas

Charly Rodríguez y Efraín Álvarez pelando en la Semifinal de ida entre Chivas y Cruz Azul | MEXSPORT
Charly Rodríguez y Efraín Álvarez pelando en la Semifinal de ida entre Chivas y Cruz Azul | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 13:17 - 14 mayo 2026
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La pelea por la audiencia volvió a encenderse durante las Semifinales de Liga MX y Azteca 7 logró imponerse sobre Canal 5 en el duelo entre Cruz Azul y Chivas

La batalla por el rating deportivo entre Televisa y TV Azteca volvió a calentarse durante la Ida de las Semifinales del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Chivas.

Luego de que Televisa dominara ampliamente la audiencia con el Pumas vs. América en la ronda anterior, ahora fue TV Azteca quien logró quedarse con el “canal contra canal” gracias a la transmisión del duelo entre cementeros y rojiblancos.

Azteca 7 superó a Canal 5 en plena Liguilla

De acuerdo con los números compartidos por Carlos Ponce de León, columnista de RÉCORD, la transmisión de Azteca 7 registró un rating de 3.265, superando ligeramente a Canal 5, que obtuvo 3.102 puntos.

CRUZ AZUL VS CHIVAS | MEXSPORT
CRUZ AZUL VS CHIVAS | MEXSPORT

Aunque la diferencia fue mínima, el resultado representa una victoria importante para TV Azteca en uno de los partidos más atractivos de la Liguilla.

La competencia entre ambas televisoras se ha convertido en uno de los temas más comentados por los aficionados, especialmente por las diferencias en estilos de narración, análisis y cobertura durante los partidos más importantes del futbol mexicano.

CRUZ AZUL VS CHIVAS | MEXSPORT
CRUZ AZUL VS CHIVAS | MEXSPORT

La pelea por la audiencia sigue más viva que nunca

Con las Semifinales todavía en marcha y la Gran Final cada vez más cerca, la lucha por el rating promete mantenerse cerrada entre ambas cadenas.

Tanto Televisa como TV Azteca continúan apostando fuerte por sus equipos de transmisión, conscientes de que los partidos de Liguilla suelen convertirse en auténticas guerras por la audiencia en la televisión mexicana.

Palavecino y Sepúlveda en la Semifinal de Inda entre Cruz Azul y Chivas |MEXSPORT
Palavecino y Sepúlveda en la Semifinal de Inda entre Cruz Azul y Chivas |MEXSPORT
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