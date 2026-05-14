La halterofilia mexicana encuentra en Lidett Miramontes a su nueva referente mundial

Levantar 115 kg en modalidad de envión durante el Campeonato Mundial Junior de Levantamiento de Pesas IWF en Egipto no es cualquier cosa, y menos cuando tienes al mundo entero observando en Ismailia, Egipto. El logro de la jalisciense Lidett Miramontes es ese "golpe en la mesa" que necesitábamos para sacudirnos el letargo deportivo de la semana. Lidett no fue a pasear; se trajo un bronce y se quedó a un suspiro del podio en el total con sus 207 kg. Lo que está haciendo en la división de los 64 kg es darnos una lección de lo que significa la verdadera élite internacional, lejos de los reflectores fáciles y las portadas de siempre.

La halterofilia mexicana tiene una herencia pesada, de esas que exigen gloria, y Lidett está demostrando que tiene la espalda para cargar con ella. Su técnica es impecable, pero lo que realmente asombra es su madurez competitiva; no se achicó frente a las potencias mundiales.

Es momento de que entendamos que su proceso hacia el profesionalismo ya no es una posibilidad, es una realidad que está ocurriendo frente a nuestros ojos. Si estamos buscando a los rostros que representarán a México en Los Ángeles 2028, ella es, por mucho, la apuesta más segura que tenemos hoy en la tarima.

Pero aquí va mi pregunta: ¿Por qué seguimos esperando a que lleguen los Juegos Olímpicos para voltear a verlas? El talento de Miramontes ya es de clase mundial hoy, no en cuatro años. La industria sigue llegando tarde a estos éxitos, ignorando que la resiliencia y la fuerza de Lidett son el contenido más valioso que podrían estar patrocinando. Ella ya cumplió en la plataforma; ahora nos toca a nosotros dejar de ver estos triunfos como "milagros aislados" y empezar a tratarlos como el estándar de éxito que realmente son.

Basta de tratar a la halterofilia como un deporte secundario. Mi postura es firme: la autoridad de Lidett Miramontes se arrebata en la tarima y ella ya es dueña de su espacio. El éxito no se pide, se levanta con determinación.

Si México quiere ser potencia, tiene que invertir en quienes ya demostraron que pueden con el peso de la gloria. El camino a 2028 ya empezó y Lidett lleva la delantera.