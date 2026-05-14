Chivas analiza inconformidad

Esta Liguilla ha tenido dos constantes: ha entregado juegos entretenidos y ha sido un desastre el arbitraje. Pero el de anoche en el Azteca se pasó: Max Quintero Huitrón se equivocó en la calificación de faltas y tarjetas para ambos lados, pero perdonar dos expulsiones y dar el penalti a favor de Cruz Azul, no tiene nombre.

Claro que va también a la silla de los acusados el VAR, Salvador Pérez, que no supo corregir el terrible trabajo del central. Pero qué cosa.

Pues me contaron de refilón anoche al salir del Azteca que la directiva del Guadalajara está analizando meter una protesta formal a la Comisión de Árbitros por el trabajo de Quintero Huitrón. Total, si ya lo hizo Pumas, algo deberán sacar de las complacencias en Doña Fede, ¿no?

Y EL CM SE PASÓ DE LISTO

Es un loquillo el administrador de las redes sociales del Guadalajara. Para no meterse en líos con Doña Fede, y con aval del alto mando rojiblanco, el CM se quejó del penalti contra el Rebaño sin quejarse, es decir, se la sacó con un "para los que no están viendo el partido", y describió la jugada como falta de Ebere "quien planchó el tobillo de Campillo" y que "pateó la pierna izquierda de Cotorro", con lo que está implícito que no fue penalti. Y como en la FMF andan de complacientes, pues no los van a multar. Se fueron por la libre y nadie los vio pasar.

CUANDO NO PODÍA SER PEOR

Si ya veníamos de trabajos desaseados, de un riesgo de alineación indebida por un mal protocolo, del increíble favor de la Comisión a Pumas, ahora se volaron la barda en el inicio de Semifinales.

Pero espérate, mi Franky, a lo que haga López Peñuelas esta noche en Pachuca, condicionado por la petición de Universidad de quitar a Santander cuando ya estaba designado. Si el silbante llega a marcar a favor de Pumas cuando no sea, la que se va a armar. Bendito arbitraje, gran deuda de nuestro futbol.

ENTREGAN EL AZTECA, ¿INCOMPLETO?

Ya de cierre, seguro te diste cuenta anoche en el juego que aún faltan butacas en el Coloso de Santa Úrsula, que se entregó ayer a FIFA antes de la medianoche.

Pues aunque ya se aplica el EUP (Exclusive Use Period o periodo de uso exclusivo de FIFA) del recinto, aún les permitieron instalar, por ejemplo, las últimas butacas que faltaban en la zona lateral de abajo, para lo que se quedaron durante la madrugada. Pero no creas que el Azteca es el único que llegó tarde.