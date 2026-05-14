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Futbol

Arne Slot confirma que seguirá al frente del Liverpool la próxima temporada

Arne Slot en conferencia de prensa l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:35 - 14 mayo 2026
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El técnico neerlandés dejó atrás cualquier rumor sobre su futuro y aseguró que continuará como entrenador del Liverpool mientras trabaja activamente en la planeación del próximo mercado de fichajes

Arne Slot puso fin a las especulaciones sobre su futuro y confirmó que seguirá siendo el director técnico de Liverpool para la próxima temporada. El estratega neerlandés fue contundente al hablar sobre su continuidad y aseguró que está completamente involucrado en la construcción del equipo para la siguiente campaña.

Hemos estado en conversaciones con nuevos jugadores, y estoy MUY involucrado en ello. Tengo todas las razones para creer que seré el entrenador del Liverpool la próxima temporada
Arne Slot en partido | AP

El técnico también dejó claro que su situación contractual y las conversaciones internas con el club refuerzan esa postura.

En primer lugar, tengo contrato con este club, y en segundo lugar, por todas las conversaciones que estamos manteniendo. Esa es mi opinión y está clarísima

Slot ya trabaja en los fichajes del Liverpool

Las declaraciones del entrenador dejan ver que el Liverpool ya comenzó a planear seriamente el próximo mercado de transferencias. La participación directa de Slot en las negociaciones confirma que la directiva mantiene plena confianza en su proyecto deportivo.

Tras la salida de Jürgen Klopp, el neerlandés asumió uno de los retos más importantes del futbol europeo. Desde su primera temporada donde logró consagrarse con la Premier League, aunque en está temporada fue todo lo contrario. 

Ahora, con la próxima temporada en el horizonte, Slot busca moldear la plantilla a su idea futbolística y comenzar una nueva etapa en Anfield.

Ryan Gravenberch, del Liverpool, en festejo ante Chelsea | AP

Liverpool apuesta por estabilidad y continuidad

Las palabras del entrenador también representan un mensaje de estabilidad para la afición red ante todas las críticas, especialmente después de semanas llenas de rumores sobre posibles cambios internos en el club.

Liverpool atraviesa un periodo de reconstrucción y renovación generacional, por lo que mantener continuidad en el banquillo es visto como una pieza importante para el proyecto deportivo.

Con Slot confirmado y trabajando ya en posibles incorporaciones, el conjunto inglés comienza a perfilar el futuro con la intención de volver a pelear por la Premier League y la Champions League.

Florian Wirtz Y Alexis Mac Allister del Liverpool I AP
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