¡Chicos maravilla! Los jóvenes que están robándose la Liguilla del Clausura 2026

La Liguilla está dejando varias sorpresas, debido a que más allá de los grandes juegos que se están teniendo, la fase final se convirtió en el escenario ideal para que distintos futbolistas con poco protagonismo comenzaran a cargar con el peso de sus equipos.

En las Semifinales, Chivas se enfrenta a Cruz Azul, mientras que Pumas hará lo propio ante Pachuca; sin embargo, buena parte de los reflectores no se lo están llevando las figuras habituales, sino jugadores emergentes que aprovecharon las bajas y lesiones de sus equipos para convertirse en piezas clave.

América encontró soluciones en Patricio Salas; Pumas comienza a ilusionarse con Jordan Carrillo; Chivas descubrió en Santiago Sandoval una alternativa ofensiva; Pachuca sigue potenciando a Elías Montiel y Cruz Azul halló en Cristian Ebere al atacante que necesitaba.

Christian Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT

Santiago Sandoval, el inesperado líder ofensivo de Chivas

Las bajas de cinco futbolistas rojiblancos por convocatoria de la Selección Mexicana parecían poner en riesgo el cierre de torneo de Chivas; sin embargo, en medio de la incertidumbre apareció Santiago Sandoval, quien terminó convirtiéndose en una de las grandes revelaciones de esta Liguilla.

El atacante realizó todo su proceso en fuerzas básicas del Guadalajara, pasando por categorías inferiores desde la Sub-14. Hijo del exfutbolista “Negrito” Sandoval, el juvenil fue ascendido al primer equipo durante el Apertura 2025 y debutó bajo las órdenes de Gabriel Milito.

Desde entonces comenzó a ganar protagonismo hasta convertirse en una pieza recurrente dentro del esquema rojiblanco. Entre ambos torneos suma cerca de 32 partidos disputados y cuatro anotaciones.

Su impacto en esta fase final es determinante, debido a que Sandoval fue clave en la remontada frente a Tigres, firmando un doblete y también apareció en el partido de ida de semifinales ante Cruz Azul, donde Chivas logró rescatar el empate.

Santiago Sandoval, Chivas vs Tigres | IMAGO7

Jordan Carrillo encontró en Pumas el torneo de su carrera

La llegada de Jordan Carrillo a Pumas pasó relativamente desapercibida al inicio del torneo. El mediocampista arribó procedente de Santos Laguna en calidad de préstamo por un año y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más productivos del conjunto universitario.

Carrillo ya había tenido experiencia internacional tras su paso por el Sporting de Gijón, aunque nunca logró consolidarse completamente ni en Europa ni en Torreón.

Con Pumas encontró regularidad y confianza, ya que en 18 encuentros disputados registra cinco goles y tres asistencias, firmando así la campaña más productiva de su carrera; a pesar del buen momento diversos reportes apuntan a que podría regresar a Santos al finalizar el torneo.

Jordan Carrillo, jugador de Pumas | IMAGO7

Patricio Salas, la solución inesperada para América

Patricio Salas inició el torneo como una alternativa lejana dentro del ataque azulcrema. El delantero surgido de cantera arrancó el Clausura 2026 formando parte de la Sub-21 de América y parecía destinado a tener pocos minutos en el primer equipo.

Sin embargo, las lesiones de Henry Martín, Víctor Dávila y Raúl Zúñiga terminaron abriéndole la puerta. Lo que comenzó como una solución de emergencia terminó convirtiéndose en una de las apuestas para América durante el torneo.

Salas apareció en partidos importantes, incluyendo el Clásico Joven de temporada regular y la serie de Liguilla ante Pumas, donde colaboró con gol y asistencia. Hasta ahora suma tres goles y dos asistencias con el conjunto azulcrema.

Patricio Salas, jugador del América | IMAGO7

Elías Montiel continúa consolidándose en Pachuca

A diferencia de otros nombres de esta lista, el de Elías Montiel dejó de ser sorpresa desde hace varios meses. El futbolista llamó la atención tras su participación en la Copa Intercontinental, el Mundial de Clubes y el Mundial Sub-20, consolidándose como uno de los prospectos más importantes del futbol mexicano.

Durante el Clausura 2026 aportó un gol y dos asistencias, pese a sufrir lesiones que lo alejaron algunos partidos del torneo. Aun con esos problemas físicos, Montiel sigue siendo visto como uno de los mexicanos con mayores posibilidades de emigrar próximamente al futbol europeo.

Elías Montiel, jugador de Pachuca | MEXSPORT

Cristian Ebere, el refuerzo que terminó respondiendo

La llegada de Cristian Ebere a Cruz Azul generó dudas desde el inicio, ya que el delantero nigeriano arribó para reforzar el ataque celeste tras distintos problemas ofensivos, aunque recibió críticas por su rendimiento en las primeras semanas.

Con el paso del torneo, el atacante comenzó a responder en los momentos importantes, debido a que las lesiones de Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez le abrieron espacio dentro de la ofensiva cementera.