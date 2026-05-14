¡Innovando! Seattle contará con fan zone 'flotante' en el Mundial 2026

Seattle está volviendo a sus raíces marineras —y mirando hacia un legado duradero para su comunidad futbolística— al crear una zona flotante para aficionados y una cancha de futbol para el Mundial de este verano.

Los Sounders de la MLS, el Reign de la liga femenina y sus socios anunciaron la Seattle Soccer Celebration desde una barcaza frente al muelle 62 de Waterfront Park, en la bahía de Elliott.

Seattle Sounders | AP

¿Qué albergará el nuevo espacio en Seattle?

Del 11 de junio al 6 de julio, el espacio albergará eventos de futbol juvenil, reuniones para ver partidos en una pantalla gigante, actividades culturales, fiestas privadas y otras actividades. Los aficionados pueden registrarse para recibir información sobre entradas en el sitio web de Seattle Soccer Celebration.

“Contaremos con este lienzo increíble donde los medios puedan mostrar nuestro hermoso horizonte y el paseo marítimo, con la enorme cantidad de gente que creemos que vendrá a Seattle, quizá por primera vez, y disfrutará de lo que hace tan especial a esta comunidad" , destacó Hugh Weber, presidente de operaciones comerciales de los dos equipos de futbol.

"Todas esas cosas nos seguían empujando hacia algún tipo de activación en el paseo marítimo. Y la cancha flotante, y la idea de cómo hacerlo, surgieron de manera natural”.

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Ampliar el acceso del futbol de cara al Mundial

La cancha en la barcaza es el simbólico mini campo número 52 construido en Washington mediante una iniciativa de la Rave Foundation para ampliar el acceso al futbol en comunidades de todo el estado de cara al Mundial.

Además de los dos equipos profesionales de futbol de la ciudad y la Rave Foundation, en el proyecto participaron la asociación Friends of Waterfront Park y el patrocinador principal Lenovo.

Waterfront Park está funcionando como una de las zonas oficiales gratuitas para aficionados de la FIFA en la ciudad para el Mundial.

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Al igual que en 1994, cuando el Mundial llegó a Estados Unidos y elevó la prominencia del fútbol en todo el país, los organizadores locales en Seattle han buscado formas creativas de atraer a más aficionados de por vida al deporte a través del torneo.

“Todos hablamos de cómo podría impulsar nuestro deporte, pero ¿cuál es en realidad la estrategia de participación para nosotros como equipos?", comentó Weber el miércoles. "¿Cómo logramos atraer a esas personas que quizá no habían considerado el futbol como algo emocionante y diferente? ¿Cómo conseguimos que, al día siguiente de que el torneo se vaya, sean aficionados?