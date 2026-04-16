¡Sufren! Tigres cae 3-1 ante Seattle Sounders, pero califican gracias al gol de visitante

Tigres logró avanzar a las Semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf tras una dramática serie ante Seattle Sounders que terminó igualada 3-3 en el global. El conjunto felino llegó con ventaja de 2-0, pero muy temprano el equipo estadounidense encendió las alarmas.

Ángel Correa se lamenta con Tigres en la Liga de Campeones de la Concacaf I MEXSPORT

Al minuto 11, Albert Rusnák marcó para Seattle, en una jugada que inicialmente fue anulada por fuera de lugar, pero tras la revisión del VAR, el gol fue validado para abrir el marcador.

Tigres respondió al minuto 30 con un tanto de Joaquim Pereira, quien remató de cabeza tras un tiro de esquina para devolver la calma momentáneamente.

Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf entre Seattle y Tigres I MEXSPORT

Sin embargo, Seattle no bajó la intensidad y estuvo cerca del segundo tanto al 35, cuando Jordan Morris intentó definir de taquito tras un error en la salida de Nahuel Guzmán, pero el propio arquero corrigió con una gran atajada. Antes del descanso, Paul Rothrock también estuvo cerca, pero su cabezazo se estrelló en el poste.

Para la segunda mitad, el equipo local empató la serie al 48 con un gol de Daniel Musovski, quien definió dentro del área. Tigres tuvo una oportunidad clara al 65 con un cabezazo de Ángel Correa, pero el arquero rival respondió de buena forma.

Equipo de Seattle Sounders en la Liga de Campeones de la Concacaf I MEXSPORT

La presión de Seattle continuó y al 81, nuevamente Rusnák apareció con un disparo desde fuera del área para poner el 3-1 en el partido.