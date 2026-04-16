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Futbol

¡Maracanazo! Independiente Rivadavia derrotó en la Libertadores al Fluminense

Jugadores de Independiente de Rivadavia celebran tras derrotar a Fluminense I AP
Associated Press (AP) 22:39 - 15 abril 2026
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El club debutante se impuso en condición de visitante 2-1 con un heroico Álex Arce

El debutante Independiente Rivadavia doblegó a otro campeón brasileño al ganar 2-1 a Fluminense en el duelo correspondiente a la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.

Jugadores del Independiente Rivadavia de Argentina celebran la victoria de su equipo por 2-1 sobre el Fluminense I AP

En el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, el cuadro mendocino firmó su primera celebración a domicilio con las anotaciones de Fabrizio Sartori a los 37 minutos y Alex Arce a los 51.

Fluminense, que ganó la Libertadores por primera vez en 2023, se había adelantado a los 10 por intermedio de Guilherme Arana.

Sebastián Villa, del Independiente Rivadavia de Argentina, celebra la victoria de su equipo I AP

El arquero Nicolás Bolcato, con ocho atajadas, fue clave en el triunfo de Independiente Rivadavia, que cumple su primera participación internacional tras ganar la Copa Argentina en 2025.

La Lepra mendocina, que venció a Bolívar en el debut, se afianzó en la cima del Grupo C con seis unidades.

Duelo de Fluminense vs Independiente Rivadavia en Copa Libertadores I AP

El triunfo representó un antecedente relevante para Independiente Rivadavia al conseguir una victoria en condición de visitante ante un club brasileño en competencia internacional. El encuentro se disputó en el estadio Maracaná, donde el conjunto argentino logró sostener la ventaja tras revertir el marcador.

El equipo mendocino suma dos triunfos en sus primeras presentaciones dentro del Grupo C, luego de haber superado previamente a Bolívar en su debut. Con estos resultados, alcanzó seis unidades en la clasificación tras las dos primeras jornadas.

En la siguiente fecha, Independiente Rivadavia continuará su participación en el torneo con la intención de mantener su posición dentro del grupo, en una fase en la que comparte sector con equipos de distintas ligas del continente.

Álex Arce tras anotar con Independiente Rivadavia I AP
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