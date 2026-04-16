"Siempre soñé con esto", Luis Diaz sobre eliminar al Real Madrid en Champions

Bayern Munich selló su clasificación a las Semifinales de la UEFA Champions League tras vencer al Real Madrid con dos goles de último minuto, incluyendo uno de Luis Diaz quien aseguró siempre haber soñado con un momento semejante.

El conjunto alemán encontró la diferencia con un único disparo a portería, suficiente para inclinar la eliminatoria a su favor. Cuando restaban dos minutos para el final del tiempo reglamentario, el atacante colombiano sacó un disparo que se desvió en el muslo de Éder Militão y terminó en el fondo de la portería, decretando el tanto que definió la serie.

El gol de Luis Díaz representó el momento clave del encuentro, ya que rompió el equilibrio en el marcador global y aseguró el pase del Bayern Munich a la siguiente ronda del torneo continental. El colombiano se convirtió en la figura del compromiso al marcar en un momento determinante.

Luis Diaz marcó el gol que le dio el triunfo al Bayern Munich | AP

Un punto importante en su carrera

Tras el partido, el propio Díaz destacó la importancia de este tipo de encuentros en su carrera profesional y lo que significó aportar el gol de la clasificación en una instancia definitiva.

"Son noches que uno sueña desde pequeño, siempre soñé con esto, con estos partidos, estas victorias. Brindarle un gol al equipo en esta instancia del juego, e ese minuto, para mí, no lo voy a olvidar nunca jamás. Era lo que venía trabajando hace mucho tiempo, se logró, seguiré trabajando y corrigiendo lo que no se hizo, corregir y mirar hacia adelante", expresó Luis Díaz para TUDN.

Luis Díaz celebra en el partido de Bayern Munich contra Real Madrid en la Champions League | AP

Con este resultado, el Bayern Munich enfrentará al Paris Saint-Germain en las Semifinales de la Champions League. Sobre ese próximo compromiso, Díaz adelantó que será un duelo exigente debido al nivel del rival, quien es el actual campeón del torneo

"Un partido igual de complicado, igual de duro, es un rival muy muy grande. Ya nos enfrentamos, nos conocemos, tienen grandísimos jugadores y con una idea de juego muy clara. Va a ser muy difícil", mencionó Díaz quien después reconsideró no adelantarse tanto a ese juego. "Pesar en el próximo, luego pensaremos en el PSG. Recuperar es importante e esta instancia de la temporada", señaló.