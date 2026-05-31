Historia de los Mundiales: España 1982, del primer torneo con la ausencia de Franco y un formato inverosímil

Porque el futbol es más que un deporte. España es un país europeo, sin embargo, no deja de ser un hispanohablante que sufrió como otras naciones latinas. Ubicado en la península ibérica, España encontró en el balompié una forma de expresión a lo largo de los años, y qué mejor que mostrarlo al mundo en el Mundial de 1982.

La candidatura de España se logró en 1966, después de varios intentos fallidos. Dos años antes de la elección del país ibérico como sede mundialista, La Furia Roja ganó su primera Eurocopa, la cual organizó en pleno autoritarismo de Francisco Franco, de quien se cree era un ferviente aficionado al Real Madrid.

El llamado Generalísimo murió en 1975, por lo que España entró en una nueva era ya con la democracia como sistema político establecido. Sin embargo, un año antes de la Copa del Mundo de 1982, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, perpetró un golpe de estado fallido, que estuvo cerca de complicar la justa.

Francia, Mundial de España 1982 | AFP

Un Mundial con un sorteo extraño y un formato aún más

El sorteo de la Copa del Mundo se realizó el 16 de enero de 1982 en el Palacio de Congresos de Madrid, presidido por el Príncipe Felipe y bajo la conducción de Hermann Neuberger y Joseph Blatter, vicepresidente y secretario general de la FIFA respectivamente. Aquel evento fue disruptivo, pues planteó que los países participantes aparecieran en bolas con forma de balón, sin embargo, todo lo anterior fue un desastre y se llegó a pensar en que hubo un año; no se comprobó nada.

Después de un sorteo "peculiar", el formato del Mundial también lo fue. El certamen de 1982 amplió a 16 a 24 naciones participantes y, aunque en años anteriores funcionó la Fase de Grupos y la Eliminación directa, la Copa del Mundo cambió paradigmas.

Paolo Rossi, en el Mundial de España 1982 | AFP

La Primera Fase fue de seis grupos con cuatro selecciones cada uno, en un formato todos contra todos; los primeros dos de cada sector avanzaron. Después, en la Segunda Ronda, de nueva cuenta se hicieron grupos, solo que ahora cuatro de tres selecciones; solo calificaron a la última fase los primeros lugares.

Los cuatro equipos restantes se enfrentaron en las Semifinales y, posteriormente, en la Gran Final. La selección que obtuvo la Copa del Mundo fue Italia, quien ganó su tercera estrella y primera sin la sombra de Benito Mussolini.

Sócrates, ante Francia | AFP

De Sócrates y su Brasil al infame Francia vs Kuwait

El Mundial de España 1982 guarda anécdotas memorables y otras que estarían mejor en el olvido. Una de las predilectas por la afición amante del balompié es la de la Selección Brasileña de Telê Santana, la cual estuvo conformada por artistas y pensadores dentro del rectángulo verde.

Uno de los grandes representantes de la forma de jugar de la Canarinha en dicha justa fue Sócrates, quien al igual que su homónimo griego, pensaba de una manera apoteósica. Sin embargo, la Verdeamarela terminó por caer ante Italia, en un partido en el que Paolo Rossi fue la gran figura.

Paolo Rossi, en el Mundial de España 1982 | AFP

Después de ese partido, Sócrates declaró una frase que solo los genios son capaces de pensar: "Tal vez no llegamos a ser los Campeones, pero nuestro equipo ya es el mejor de este Mundial. ¿Perdimos? Mala suerte y peor para el futbol".

De las partes olvidables de aquella justa fue el infame partido entre Francia y Kuwait, el cual es recordado porque el jeque, Fahid Al-Ahmad Al-Sabah, hermano del emir del país, bajó al terreno de juego y, con amenazas y demás, logró anular un gol para el combinado galo.

Paolo Rossi, la gran figura del Mundial de 1982

Redención. No hay otra palabra para describir al oriundo de la región de la Toscana que esa, pues después de dos años de inactividad por el infame Totonero, Paolo Rossi se convirtió en el mejor jugador del Mundial de España 1982.

Con seis goles -tres de ellos ante Brasil-, Rossi se convirtió en el Balón de Oro del Mundial y, también, ganó la Bota de Oro. En la Gran Final, Paolo fue el hombre que se encargó de abrir el marcador para guiar la victoria Italiana ante Alemania Federal en el Santiago Bernabéu.

Los números del Mundial de 1982