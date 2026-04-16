Conference League. ¿Cuándo y dónde ver AEK Atenas de Orbelin Pineda vs Rayo Vallecano?

El AEK Atenas se enfrentará al Rayo Vallecano en el partido correspondiente a la vuelta de los Cuartos de Final de Liga de Conferencia. El árbitro designado para dirigir este importante duelo será Espen Eskas, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este enfrentamiento de vuelta donde el local busca la remontada.

AEK de Atenas cayendo derrotado por el Rayo Vallecano l AP

Los equipos llegan a este partido con diferentes dinámicas en sus últimos cinco encuentros. El AEK Atenas presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas. Los griegos vienen de caer ante el propio Rayo Vallecano (3-0) el 9 de abril en la ida de esta eliminatoria, aunque lograron una importante victoria a domicilio contra Olympiacos (0-1) en la Superliga. Anteriormente, vencieron al Kifisia FC (3-0), perdieron contra NK Celje (0-2) en la Liga de Conferencia y empataron con Atromitos (2-2). Por su parte, el Rayo Vallecano muestra un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Los madrileños cayeron recientemente ante Mallorca (3-0) el en LaLiga, tras haber vencido al AEK Atenas (3-0) en el partido de ida. También consiguieron una victoria contra Elche (1-0), pero sufrieron derrotas ante Barcelona (1-0) y Samsunspor (0-1) el 19 de marzo en la Liga de Conferencia.

Florian Lejeune, del Rayo Vallecano, en el centro, celebra un gol l AP

El historial reciente entre ambos equipos es muy limitado, con un único enfrentamiento registrado que tuvo lugar hace apenas una semana. En ese partido, disputado el 9 de abril de 2026 por la Liga de Conferencia, el Rayo Vallecano se impuso con contundencia al AEK Atenas por 3:0 en territorio español. Este resultado otorga una ventaja considerable al conjunto madrileño de cara al partido de vuelta, obligando al equipo griego a buscar una remontada histórica en su estadio para poder avanzar en la competición.

Isi Palazón ante AEK l AP

¿Cuándo y dónde ver el AEK Atenas vs Rayo Vallecano?

FECHA: Jueves 16 de abril

HORA: 13:00 (hora centro de México)

LUGAR: OPAP Arena, Atenas, Grecia

TRANSMISIÓN: ESPN, Disney +