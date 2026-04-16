Real Betis vs Braga ¿Dónde y cuándo ver el partido de Vuelta de Cuartos de Final?

Betis recibirá al Braga este jueves buscando conseguir su pase a las Semifinales de la Europa League. Tras haber empatado la pasada semana en Portugal, los verdiblancos buscarán sacar ventaja en el Benito Villamarín ya sí seguir su camino rumbo al título.

Betis no sólo quiere lograr un histórico resultado, sino que también tiene la obligación de dar la cara por el futbol español y unirse al Atlético de Madrid como los equipos españoles que se mantienen en la contienda por un título internacional.

Partido muy cerrado entre Braga vs. Betis por la Europa League l AP

Así llegan al partido

El Betis llega a este encuentro tras una racha de tres empates consecutivos incluyendo el 1-1 en la Ida la semana pasada. Además, suma casi un mes sin victorias con su último resultado positivo llegando en los Octavos de Final de la Europa League cuando golearon 4-0 al Panathinaikos.

Por su parte, el Braga llega en mejor forma con dos victorias en sus últimos tres partidos. Sin embargo, sus partidos de visita en la Europa League no han resultado como esperaban. Tan sólo en la ronda previa cayeron 2-0 ante Ferencvárosi. Ante esto necesitan dar la sorpresa en Sevilla.

Con el partido empatado a un gol por bando, ambos clubes tienen la obligación a ir a buscar el resultado este jueves. Al no contar el gol de visitante, en caso de que el marcador global se mantenga igualado el partido se irá a tiempos extra e incluso hasta la tanda de penales.

En este partido, el seleccionado mexicano, Álvaro Fidalgo, buscará volver a ver minutos con el equipo verdiblanco. Pese a haber llegado como un refuerzo importante, su participación ha venido a la baja y se ha quedado en la banca en los últimos tres partidos de liga, aunque contra Braga si vio acción. Ante esto, buscará ver minutos una vez más ante los portugueses.

Fidalgo con Betis | Grosby Group

Betis vs Braga