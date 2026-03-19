De la mano de Antony, Real Betis remonta al Panathinaikos y se instalan en los Cuartos de Final de la Europa League

El Real Betis firmó una noche inolvidable en el Estadio La Cartuja, donde dejó atrás viejos fantasmas para meterse, por primera vez, entre los ocho mejores de la Europa League, luego de derrotar 4-0 al Panathinaikos. Con una propuesta táctica atrevida de Manuel Pellegrini, el cuadro verdiblanco no solo cumplió el objetivo, sino que lo hizo con autoridad y contundencia.

El técnico chileno sorprendió con un 4-4-2 poco habitual, apostando por Aitor Ruibal y Cucho Hernández en punta. La decisión resultó clave, ya que ambos delanteros se convirtieron en protagonistas desde los primeros compases, desarmando a un rival que nunca logró asentarse en el terreno de juego.

Antony con Betis en el duelo de Cuartos de Final de la Europa League | AP

Un primer golpe que marcó el camino

El marcador se abrió tras una acción que reflejó a la perfección la nueva sociedad ofensiva. Cucho Hernández probó suerte con un disparo potente que se estrelló en el travesaño, y en el rebote apareció Aitor Ruibal para empujar el balón y desatar la euforia en las gradas. El tanto dio confianza a los locales y terminó por inclinar la balanza.

Aitor Ruibal tras anotar con el Betis | AP

El segundo golpe llegó con polémica incluida. Tras una jugada en la que Abde Ezzalzouli participó en posible fuera de juego, el balón terminó en los pies de Sofyan Amrabat, quien sacó un potente disparo desde fuera del área. Luego de la revisión arbitral, el gol subió al marcador, ampliando la ventaja de un Betis que dominaba con claridad.

Pese a que el Panathinaikos, dirigido por Rafa Benítez, tuvo un arranque prometedor con una ocasión de Facundo Pellistri bien contenida por Pau López, su insistencia en salir jugando desde el fondo terminó por condenarlo. La presión alta de los locales provocó constantes pérdidas que se tradujeron en peligro.

Abde Ezzalzouli del Beis en la Europa League | AP

¿Cómo selló el Betis una noche histórica?

En la segunda mitad, el conjunto verdiblanco no bajó la intensidad. Sabía que el pase a cuartos estaba en juego y salió decidido a sentenciar. Apenas al minuto 54, Aitor Ruibal volvió a ser determinante al asistir a Cucho Hernández, quien definió con precisión para marcar el tercero y dejar prácticamente resuelto el encuentro.

El dominio del Betis se mantuvo y todavía hubo espacio para redondear la goleada. Abde Ezzalzouli desbordó por la banda izquierda y sirvió un pase perfecto para que Antony empujara el cuarto con un disparo raso. El brasileño incluso estuvo cerca de firmar un doblete, pero el guardameta rival evitó una diferencia aún mayor.

Con el pitazo final, el Real Betis selló una clasificación histórica ante más de 60 mil aficionados, rompiendo la barrera de los octavos de final y confirmando su mejor versión en Europa. Ahora, el siguiente desafío será ante el Sporting Braga, en una eliminatoria que ya ilusiona a toda la afición verdiblanca.

Antony celebra el pase a cuartos del Real Betis | AP