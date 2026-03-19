Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

De la mano de Antony, Real Betis remonta al Panathinaikos y se instalan en los Cuartos de Final de la Europa League

Antony tras anotar el gol ganador del Betis | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 16:09 - 19 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El equipo español logró la hazaña y por primera vez en su historia entro como uno de los mejores ocho del torneo

El Real Betis firmó una noche inolvidable en el Estadio La Cartuja, donde dejó atrás viejos fantasmas para meterse, por primera vez, entre los ocho mejores de la Europa League, luego de derrotar 4-0 al Panathinaikos. Con una propuesta táctica atrevida de Manuel Pellegrini, el cuadro verdiblanco no solo cumplió el objetivo, sino que lo hizo con autoridad y contundencia.

El técnico chileno sorprendió con un 4-4-2 poco habitual, apostando por Aitor Ruibal y Cucho Hernández en punta. La decisión resultó clave, ya que ambos delanteros se convirtieron en protagonistas desde los primeros compases, desarmando a un rival que nunca logró asentarse en el terreno de juego.

Antony con Betis en el duelo de Cuartos de Final de la Europa League | AP

Un primer golpe que marcó el camino

El marcador se abrió tras una acción que reflejó a la perfección la nueva sociedad ofensiva. Cucho Hernández probó suerte con un disparo potente que se estrelló en el travesaño, y en el rebote apareció Aitor Ruibal para empujar el balón y desatar la euforia en las gradas. El tanto dio confianza a los locales y terminó por inclinar la balanza.

Aitor Ruibal tras anotar con el Betis | AP

El segundo golpe llegó con polémica incluida. Tras una jugada en la que Abde Ezzalzouli participó en posible fuera de juego, el balón terminó en los pies de Sofyan Amrabat, quien sacó un potente disparo desde fuera del área. Luego de la revisión arbitral, el gol subió al marcador, ampliando la ventaja de un Betis que dominaba con claridad.

Pese a que el Panathinaikos, dirigido por Rafa Benítez, tuvo un arranque prometedor con una ocasión de Facundo Pellistri bien contenida por Pau López, su insistencia en salir jugando desde el fondo terminó por condenarlo. La presión alta de los locales provocó constantes pérdidas que se tradujeron en peligro.

Abde Ezzalzouli del Beis en la Europa League | AP

¿Cómo selló el Betis una noche histórica?

En la segunda mitad, el conjunto verdiblanco no bajó la intensidad. Sabía que el pase a cuartos estaba en juego y salió decidido a sentenciar. Apenas al minuto 54, Aitor Ruibal volvió a ser determinante al asistir a Cucho Hernández, quien definió con precisión para marcar el tercero y dejar prácticamente resuelto el encuentro.

El dominio del Betis se mantuvo y todavía hubo espacio para redondear la goleada. Abde Ezzalzouli desbordó por la banda izquierda y sirvió un pase perfecto para que Antony empujara el cuarto con un disparo raso. El brasileño incluso estuvo cerca de firmar un doblete, pero el guardameta rival evitó una diferencia aún mayor.

Con el pitazo final, el Real Betis selló una clasificación histórica ante más de 60 mil aficionados, rompiendo la barrera de los octavos de final y confirmando su mejor versión en Europa. Ahora, el siguiente desafío será ante el Sporting Braga, en una eliminatoria que ya ilusiona a toda la afición verdiblanca.

Antony celebra el pase a cuartos del Real Betis | AP

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD

Últimos videos
Lo Último
17:29 “Chiquis Sin Filtro” regresa: la cantante revela su sueño de ser madre
17:04 ¿MUNDIAL 2026 GRATIS TRANSMITIDO EN YOUTUBE?
17:00 Presidenta de Madrid rechaza pedir perdón a México por La Conquista ¡Estos son sus motivos!
16:59 Cemex cumple 120 años: la historia detrás de las obras que transformaron México
16:55 ¡Oficial! El futbol profesional regresará a Veracruz
16:45 Colegio de Bachilleres se va a huelga y deja sin clases a miles en CDMX
16:39 Mi Beca para Empezar: esta es la fecha para el octavo pago para estudiantes
16:32 Luis Cárdenas desconsolado tras la eliminación de Rayados en Concachampions
16:29 'Memote' Martínez y Angulo, las novedades en la convocatoria de la Selección Mexicana
16:28 FIFA sanciona a la Federación Israelí tras solicitud de Palestina
Tendencia
1
Futbol ¡El nuevo líder! Chivas golea a León y regresa a lo más alto de la clasificatoria
2
Futbol ¡Encienden la Concachampions! Toluca golea a San Diego y se mete en los Cuartos de Final
3
Futbol ¡Vuelan a Cuartos! América derrotó a Philadelphia con un sufrido 2-1 global
4
Futbol Concacaf Champions Cup 2026: Así se jugarán los Cuartos de Final
5
Contra Marcela Mistral pone freno al ‘hate’ tras vencer a Karely Ruiz: “pido que se detengan las burlas”
6
Futbol ¡Messi no vendrá a México! Nashville, con gol de visitante, elimina a Inter Miami
Te recomendamos
“Chiquis Sin Filtro” regresa: la cantante revela su sueño de ser madre
Contra
19/03/2026
“Chiquis Sin Filtro” regresa: la cantante revela su sueño de ser madre
¿MUNDIAL 2026 GRATIS TRANSMITIDO EN YOUTUBE?
Futbol Internacional
19/03/2026
¿MUNDIAL 2026 GRATIS TRANSMITIDO EN YOUTUBE?
Presidenta de Madrid rechaza pedir perdón a México por La Conquista ¡Estos son sus motivos!
Contra
19/03/2026
Presidenta de Madrid rechaza pedir perdón a México por La Conquista ¡Estos son sus motivos!
Cemex celebra 120 años de historia | CEMEX
Especiales
19/03/2026
Cemex cumple 120 años: la historia detrás de las obras que transformaron México
El remodelado Estadio Luis Pirata Fuente albergará al nuevo equipo | CPATURA
Futbol
19/03/2026
¡Oficial! El futbol profesional regresará a Veracruz
Colegio de Bachilleres se va a huelga y deja sin clases a miles en CDMX
Contra
19/03/2026
Colegio de Bachilleres se va a huelga y deja sin clases a miles en CDMX