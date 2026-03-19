Javier Tebas destaca la importancia de Cristiano Ronaldo como socio inversor del Almería

LaLiga continúa consolidando su crecimiento económico y mediático tras la presentación de su informe financiero correspondiente a la temporada 2024-2025. En este contexto, uno de los temas que ha generado mayor impacto es la entrada de Cristiano Ronaldo como inversor en la UD Almería, adquiriendo el 25 por ciento de las acciones del club.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, destacó la relevancia de esta operación, señalando que la presencia del astro portugués aporta un valor significativo tanto a nivel deportivo como comercial. La figura de Cristiano Ronaldo no solo eleva el perfil del equipo, sino que también abre nuevas oportunidades en el mercado internacional.

Cristiano Ronaldo con Portugal | AP

Javier Tebas resalta impacto de Cristiano Ronaldo en la UD Almería

Javier Tebas subrayó que la llegada de Cristiano Ronaldo como inversor le da a la UD Almería una proyección importante, especialmente en la búsqueda de patrocinadores y en todo lo que rodea al crecimiento institucional del club.

Además, destacó el impacto inmediato en el ámbito digital, ya que el equipo ha registrado un incremento cercano al 25 por ciento en sus seguidores en redes sociales, posicionándose como uno de los clubes con mayor crecimiento en este rubro dentro de LaLiga.

Este efecto demuestra cómo la presencia de una figura global puede transformar la visibilidad de un equipo y potenciar su alcance mediático a nivel internacional.

Cristiano Ronaldo en celebración con la Selección de Portugal | AP

LaLiga presenta crecimiento económico en la Temporada 2024-2025

En el plano financiero, LaLiga reportó ingresos totales de 5.464 millones de euros durante la Temporada 2024-2025, lo que representa un incremento del 8,1 por ciento respecto a la campaña anterior.

Los ingresos comerciales superaron por tercer año consecutivo los 1.000 millones de euros, alcanzando cifras históricas impulsadas por la expansión internacional y nuevas estrategias de monetización.

Uno de los principales hitos fue el récord de asistencia a los estadios, superando por primera vez los 17 millones de espectadores. Este crecimiento se reflejó también en los niveles de ocupación, con un 84,5 por ciento en LaLiga y un 68,5 por ciento en LaLiga 2.

Con estos resultados, LaLiga reafirma su posición como una de las ligas más sólidas del futbol mundial, combinando crecimiento económico, innovación comercial y el impacto mediático de figuras globales como Cristiano Ronaldo en clubes como la UD Almería.