Esteban Solari cuestiona gol anulado a Pachuca: "Barreto no podía saltar más limpio"

Pachuca pegó primero en la Ida de los Cuartos de Final tras vencer 1-0 a Toluca, aunque el marcador pudo ser más amplio. Una de las jugadas más polémicas del encuentro fue el gol anulado a los Tuzos por una supuesta falta de Sergio Barreto, decisión que no dejó conforme al técnico Esteban Solari.

Sin querer restarle mérito al desempeño de su equipo, el estratega argentino reconoció que, desde su punto de vista, la anotación debió contar.

"Puntualmente, si puedo decir algo porque jugué al futbol 20 años, es que para mí Barreto no podía saltar más limpio. Después está el árbitro, que estaba más cerca que yo y quizá vio falta… bueno, habrá sido falta", declaró el 'Tano'.

Sergio Barreto, jugador de Pachuca | IMAGO7

¿Qué más dijo Esteban Solari?

Más allá de la polémica, Solari destacó la dificultad de imponerse en una cancha como la de Toluca y valoró la cantidad de oportunidades generadas por su equipo.

"Es difícil venir acá, generar las ocasiones que generamos y tener la posibilidad de ganar incluso por un gol más", señaló.

Sobre el desarrollo del partido, en el que Pachuca se vio obligado a defender por largos lapsos y apostar al contragolpe, el técnico admitió que no era el plan inicial, pero sí una adaptación necesaria ante la calidad del rival.

"Apostamos por un bloque medio, pero también está la calidad del rival. Cuando te manejan la pelota, te obligan a defender más bajo. Lo supimos hacer, aunque no era lo que queríamos", explicó.

Esteban Solari, entrenador de Pachuca | IMAGO7

Pachuca supo jugar en el Infierno

Incluso, resaltó que su equipo supo interpretar los momentos del juego, lo que les permitió generar múltiples llegadas claras, especialmente en la segunda mitad.

"Generamos muchas ocasiones, sobre todo en el segundo tiempo. Ellos tuvieron algunas a balón parado y remates lejanos, pero las más claras fueron nuestras. Eso habla de que supimos leer el partido", agregó.

Finalmente, Solari subrayó que para vencer a un equipo como Toluca también hay que saber sufrir.

"Para ganarle a un equipo grande como Toluca hay que saber sufrir. Por momentos nos tocó hacerlo y en otros pudimos ampliar la ventaja. Pachuca hizo el partido que tenía que hacer, pero todavía faltan 90 minutos", concluyó.