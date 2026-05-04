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Futbol

¡Continúa la polémica en Liguilla! Gol de Enner Valencia entra después de un posible penal no marcado para Toluca

El 'Curro' Hernández ha tenido mucho trabajo arbitral | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 20:45 - 03 mayo 2026
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Sebastián Córdova cayó en el área tan solo instantes previos a la anotación que abrió la serie en el Estadio Nemesio Diez

El partido de Ida del Clausura 2026 ha tenido un inicio más que contundente, pues el actual bicampeón del futbol mexicano comenzó perdiendo con un auténtico golazo de parte del ecuatoriano Enner Valencia; sin embargo, la polémica no se alejó de este partido.

Tan solo unos instantes previos, la afición de Toluca reclamaba un posible penal a su favor, después de que Sebastián Córdova cayera dentro del área en un forcejeo con Elías Montiel.

Córdova fue parte de la jugada de la polémica | MexSport

¿Qué pasó en la jugada del posible penal?

Fue apenas en el inicio del compromiso cuando Sebastián Córdova tuvo la desafortunada caída en el área, misma que fue provocada por un posible empujón por parte de Elías Montiel. La afición escarlata reclamaba en el estadio, pero el árbitro Fernando Hernández ni siquiera se inmutó.

El problema se hizo mayor cuando en una de las jugadas siguientes terminó cayendo el gol de Enner Valencia que abrió el marcador, conducto de un impresionante disparo de larga distancia que dejó sin posibilidades a Luis García. El enojo también vino ya que no llamaron siquiera al árbitro del VAR para revisar la jugada.

Los reclamos continuaron a lo largo del partido, pues en el segundo tiempo también llegó un par de jugadas polémicas más, primero con el gol anulado para los Tuzos del Pachuca, pues Sergio Barreto cometió una falta a los ojos del árbitro en el remate y por eso no dejaron que la pizarra estuviera a favor de los hidalguenses por dos goles.

Otro penal no marcado al campeón

En el segundo tiempo, ya con la entrada de Paulinho, se volvió a dar la polémica en el Estadio Nemesio Diez, pues en una de sus primeras jugadas, trató de recibir en un pase filtrado, quitándose al portero Carlos Moreno, quien ya había hecho una buena atajada tan solo minutos antes.

Después de que el jugador portugués se había quitado al guardameta mexicano, la caída hizo ver muy estruendosa la jugada, pero el árbitro no tuvo intenciones en ningún momento de marcar algo a favor de los locales, por lo que de nueva cuenta vinieron los reclamos tanto de los jugadores como de los aficionados.

El partido lo sigue ganando Toluca | MexSport

La derrota de Toluca, lo haría tener que ganar la Eliminatoria sí o sí en el juego de Vuelta, pues debido a la posición en la tabla, Pachuca con un empate podría avanzar sin problema.

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