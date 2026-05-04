Liga Expansión: Así se va a jugar la Final del Clausura 2026

La Final del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX ya es oficial. Tampico Madero y Tepatitlán serán los protagonistas de la serie por el campeonato, tras superar sus respectivas semifinales.

Jaiba Brava vs. Tepatitlán, la gran Final

El conjunto de Tampico Madero llega con gran ritmo tras una sólida eliminatoria ante Cancún FC, mientras que Tepatitlán logró su pase en una serie dramática que se definió hasta los últimos minutos.

Tampico Madero contra Cancún FC | IMAGO 7

Ambos equipos buscarán levantar el título de la Liga de Expansión MX en una Final que enfrenta a dos escuadras que han sido protagonistas a lo largo del torneo.

¿Cuándo se juega la Final del Clausura 2026?

La Final de la Liga de Expansión MX se disputará a ida y vuelta. El partido de ida se jugará a mitad de semana, mientras que la vuelta está programada para el fin de semana, en horarios que serán confirmados por la liga.

Tepatitlán consiguió su boleto a la Final tras imponerse en una serie muy cerrada ante Mineros de Zacatecas por marcador de 2 a 2 en el global, consiguiendo su pase a la fase final por la posición en la tabla.

Pese a la presión en los minutos finales, Tepatitlán logró mantener la ventaja en el marcador global, sellando su clasificación y dejando en el camino a Mineros para instalarse en la gran Final del Clausura 2026.