¿Indirecta a Atlante? Bruno Marioni quiere el ascenso de Tepatitlán "por la vía deportiva"

Bruno Marioni, director deportivo del Tepatitlán FC en la Liga de Expansión, habló sobre las aspiraciones que tiene el equipo tapatío sobre ascender tras haberse concretado el regreso de Atlante a la Liga MX.

En charla exclusiva con RÉCORD, el directivo afirmó que la ilusión de jugar en primera división está intacta dentro del club pese a que no existan las condiciones, en este momento, para ganarse un lugar en la categoría.

No obstante, el argentino afirmó que le gustaría conseguir el ascenso por mérito deportivo, recordando que los Potros de Hierro jugarán en el máximo circuito gracias a que compraron el certificado de afiliación de Mazatlán.

X: @TepatitlanFC

"Todos nos ilusionamos con estar en Primera División. Indudablemente, hoy quizás no están dadas las condiciones y no hay tanta claridad, pero la ilusión la tenemos todos.

"Si hubiera habido ascenso, Tepatitlán hubiera estado ya en Primera División porque ya fue campeón de campeones, Atlante también, UDG, Cancún, son equipos que ya han logrado ser campeones de campeones y hubieran tenido la posibilidad de ascender. Eso es lo que queremos, que desde lo deportivo se logre ascender"

Cabe recordar que, según la determinación que tomó el TAS el año pasado, el ascenso a la Liga MX debe volver al término de la temporada 2026/27

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Mantener protagonismo en Liga de Expansión

Marioni también explicó cómo es que el 'Tepa' ha trabajado en el último año para seguir siendo un equipo importante en Expansión, puesto que jugarán Semifinales por segundo torneo al hilo y este semestre fue líder general.

"Creo que lo más importante es tener claro hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. En este caso, teníamos muy claro que queríamos tener un equipo intenso, que lograra ser protagonista, que presionara en campo rival, que sea ofensivo. Y eso nos permitió, primero, analizar cuáles eran los perfiles de entrenadores y jugadores que necesitábamos sino también que podamos