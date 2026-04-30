Matías Almeyda, abierto a dirigir en México, pero sin oferta formal

​¿América, Cruz Azul, Monterrey? La verdad es que, hasta el momento, el técnico argentino Matías Almeyda no ha recibido contacto alguno por parte de los clubes que se rumorea lo pretenden de cara al siguiente Torneo Apertura 2026.

​Desde España, su círculo cercano asegura a RÉCORD que el estratega sudamericano no quiere hablar sobre ninguna especulación; lo que sí rechazan tajantemente es la versión de que alguno de los clubes mexicanos en cuestión le haya presentado ya una oferta atractiva para dirigir en México.

Matías Almeyda al frente de Chivas en un partido de la Liga de Campeones Concacaf | MEXSPORT

¿El equipo de sus amores? Chivas

​Sin embargo, sobre lo dicho anteriormente por Matías de que sólo dirigiría en México a las Chivas, sus allegados comentan que Almeyda "ama a México" y estaría dispuesto a dirigir a cualquier club después de su experiencia internacional con el AEK de Atenas y el Sevilla de España.

​En las últimas horas, lo que más ha dado de qué hablar son las presuntas exigencias de Almeyda para volver. Se reporta que ha puesto sobre la mesa un sueldo récord: aspira a ser el director técnico mejor pagado en la historia de la Liga MX con una cantidad de 5 millones de dólares.

Matías Almeyda | X: CAPTURA DE PANTALLA

Control deportivo total

​También se habla de un supuesto control deportivo: mayor injerencia en la estructura de fichajes, similar a la libertad que tuvo en su etapa con el Guadalajara.

​Sin embargo, gente allegada al argentino desmintió categóricamente esa versión. "Si no ha hablado con nadie, en automático es mentira lo que afirman en México; solo Almeyda sabe las condiciones salariales que pide a los equipos", expuso la fuente, quien asegura que Almeyda tiene clara su visión de volver al balompié mexicano.