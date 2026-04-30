Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Matías Almeyda, abierto a dirigir en México, pero sin oferta formal

La Federación Mexicana de Futbol reveló los días y horarios para los partidos de Cuartos de Final, el 2 y 3 de mayo serán las Idas; mientras que el 9 y 10 del mismo mes, las Vueltas.
René Tovar
René Tovar 12:23 - 30 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El argentino generó interés en algunos clubes de la Liga MX

​¿América, Cruz Azul, Monterrey? La verdad es que, hasta el momento, el técnico argentino Matías Almeyda no ha recibido contacto alguno por parte de los clubes que se rumorea lo pretenden de cara al siguiente Torneo Apertura 2026.

​Desde España, su círculo cercano asegura a RÉCORD que el estratega sudamericano no quiere hablar sobre ninguna especulación; lo que sí rechazan tajantemente es la versión de que alguno de los clubes mexicanos en cuestión le haya presentado ya una oferta atractiva para dirigir en México.

Matías Almeyda al frente de Chivas en un partido de la Liga de Campeones Concacaf | MEXSPORT
Matías Almeyda al frente de Chivas en un partido de la Liga de Campeones Concacaf | MEXSPORT

¿El equipo de sus amores? Chivas

​Sin embargo, sobre lo dicho anteriormente por Matías de que sólo dirigiría en México a las Chivas, sus allegados comentan que Almeyda "ama a México" y estaría dispuesto a dirigir a cualquier club después de su experiencia internacional con el AEK de Atenas y el Sevilla de España.

​En las últimas horas, lo que más ha dado de qué hablar son las presuntas exigencias de Almeyda para volver. Se reporta que ha puesto sobre la mesa un sueldo récord: aspira a ser el director técnico mejor pagado en la historia de la Liga MX con una cantidad de 5 millones de dólares.

Matías Almeyda | X: CAPTURA DE PANTALLA

Control deportivo total

​También se habla de un supuesto control deportivo: mayor injerencia en la estructura de fichajes, similar a la libertad que tuvo en su etapa con el Guadalajara.

​Sin embargo, gente allegada al argentino desmintió categóricamente esa versión. "Si no ha hablado con nadie, en automático es mentira lo que afirman en México; solo Almeyda sabe las condiciones salariales que pide a los equipos", expuso la fuente, quien asegura que Almeyda tiene clara su visión de volver al balompié mexicano.

Matías Almeyda en LaLiga | X:@SevillaFC_ENG
Lo Último
14:48 ¿Quiénes son los 10 funcionarios mexicanos señalados por supuesto narcotráfico por en Sinaloa?
13:51 VIDEO: Se arma la campal entre 'diableros' en la Central de Abasto
13:50 Infantino ratifica a Irán para el Mundial: “El motivo es muy sencillo, tenemos que estar unidos.”
13:32 Mundial 2026: Senegal, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo
13:26 ¿Nueva era? Jonathan Orozco fue visto en El Barrial
13:10 Anthony Martial dejará de ser jugador de Rayados de Monterrey
13:05 Asesinan a Homar Salas, líder sindical en Culiacán: ¿Cuál fue el motivo?
13:04 ¿Augurio de campeón? América y la racha positiva en Liguilla cada que elimina a Pumas
12:35 Efraín Juárez rompe racha de casi seis años sin técnico mexicano como líder de Liga MX
12:24 ¡LISTA ABIERTA PARA EL VASCO! Jugadores de LIGA MX todavía se pueden subir al MUNDIAL