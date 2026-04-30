Cruz Azul tiene a sus dos primeros "fichajes" de cara al Apertura 2026

Cruz Azul comienza a perfilar su plantel para el próximo torneo y ya tiene definidos a sus dos primeros “refuerzos”, aunque no se trata de caras nuevas.

Mauro Zaleta y Javier Suárez regresarán a La Noria tras finalizar sus respectivos préstamos con Mazatlán y Atlético de San Luis, con la misión de ganarse un lugar en el equipo cementero.

Panorámica de las instalaciones de la Noria durante un partido de categorías inferiores | IMAGO 7

¿Quién es Javier Suárez?

En el caso de Javier Suárez, el joven de apenas 19 años con nacionalidad mexicana y venezolana se desempeña principalmente como lateral derecho.

Durante su paso por San Luis sumó experiencia disputando ocho partidos con el primer equipo y aportando una asistencia, en Leagues Cup. Sin embargo, tuvo más actividad con la Sub21.

Javier Suárez | IMAGO7

¿Quién es Mauro Zaleta?

Por su parte, Mauro Zaleta, regresa tras una mayor carga de actividad con Mazatlán.

El jugador destaca por su versatilidad en el sector izquierdo, donde puede desempeñarse como lateral, interior o incluso extremo.

En su último año registró 26 apariciones, además de contribuir con dos goles y una asistencia, mostrando mayor regularidad y presencia ofensiva.

Y es que Cruz Azul apostó por estos préstamos para que sus jugadores se foguearan en el máximo circuito. Ahora regresan para competir por un puesto en el próximo torneo.