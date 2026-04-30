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Futbol

Cruz Azul recupera a Gonzalo Piovi y Jeremy Márquez previo al duelo ante Atlas

Al termino del partido contra Necaxa, el volante de Cruz Azul le regaló su playera a un aficionado cementero con capacidades diferentes.
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 09:43 - 30 abril 2026
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El conjunto cementero comenzará su participación en la Liguilla ante los Rojinegros

Cruz Azul afina detalles rumbo a la Liguilla con buenas noticias en su plantel. De cara a los Cuartos de Final ante Atlas, el conjunto celeste recupera a dos piezas importantes: Jeremy Márquez y Gonzalo Piovi, quienes ya están listos para volver a la actividad.

En el caso de Jeremy Márquez, dejó atrás la contractura muscular que lo marginó del último encuentro frente a Necaxa

Jeremy Márquez, jugador de Cruz Azul | IMAGO7

El jugador ya se reintegró al trabajo grupal, por lo que todo apunta a que estará disponible para el arranque de la fase final.

Por su parte, Gonzalo Piovi también está de regreso tras cumplir su partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. 

Gonzalo Piovi jugador de Cruz Azul | IMAGO7
Gonzalo Piovi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7

¿Quién es la única baja de Cruz Azul?

Piovi retomó los entrenamientos y perfila directamente como titular para el duelo ante Atlas, fortaleciendo la zaga cementera.

La única baja en el plantel es la de Erik Lira, quien se ausentó para tomar unos días de descanso antes de reportar el próximo 6 de mayo con la Selección Mexicana, donde se pondrá a las órdenes de Javier Aguirre.

Erik Lira | IMAGO7

Charly Rodríguez, enfocado en Cruz Azul

En otro frente, Charly Rodríguez, quien no fue convocado al combinado nacional, se mantiene con una actitud positiva dentro del equipo. 

El mediocampista asumirá un rol clave en la Liguilla, fungiendo como capitán y líder del conjunto celeste en busca del título.

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