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Futbol

¡Oficial! Nicolás Sánchez deja el banquillo de Rayados de Monterrey

Tras anunciarse su salida de Rayados de Monterrey, Sergio Canales dedicó una conmovedoras palabras de despedida a la afición regia
Ricardo Olivares 11:43 - 30 abril 2026
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El entrenador argentino terminó un tormentoso interinato

El Club de Futbol Monterrey anunció este jueves la salida de Nicolás Sánchez como director técnico del primer equipo varonil, poniendo fin a su etapa al frente del banquillo albiazul.

A través de un comunicado oficial, el club informó que la decisión se tomó de mutuo acuerdo, destacando la disposición de ambas partes para cerrar este ciclo en buenos términos tras su reciente gestión como estratega.

Nicolás Sánchez | IMAGO7

¿Qué dijo Monterrey tras la salida de Nicolás Sánchez?

En el mensaje, la institución agradeció el profesionalismo, la entrega y el compromiso de Sánchez durante su paso por el cuerpo técnico, donde primero se desempeñó como auxiliar institucional antes de asumir el cargo de entrenador.

Asimismo, se dejó abierta la posibilidad de un reencuentro en el futuro, ya que ambas partes mantendrán comunicación con la intención de evaluar una eventual reincorporación en otra posición, dependiendo de las necesidades del club y del propio Sánchez.

Nicolás Sánchez | IMAGO7

También se va el cuerpo técnico

Como parte de esta reestructura, también concluyen sus funciones dentro del cuerpo técnico Severo Meza, Esteban Landazabal y Vicente Espadas, quienes formaron parte del proyecto.

El club regiomontano extendió su agradecimiento a cada uno de ellos por su trabajo y dedicación durante su estancia, reconociendo su aporte en esta etapa.

Nicolás Sánchez en su primer juego como DT de Rayados | MEXSPORT
Nicolás Sánchez en su primer juego como DT de Rayados | MEXSPORT
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