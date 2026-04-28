“No podemos ocultarnos” :Joya de Rayados se sincera ante fracaso en Monterrey

El mediocampista de Monterrey, Fidel Ambriz, habló con autocrítica tras la eliminación del equipo en el Clausura 2026, reconociendo el mal desempeño colectivo y la deuda que quedó con la afición al no cumplir con las expectativas.

“Yo creo que los resultados y los hechos están ahí, no podemos ocultarlos. La verdad no hay palabras que puedan arreglar lo que hicimos en este torneo. Ahora nada más queda ser autocríticos cada uno de nosotros como profesionales que somos y darle vuelta a esto, prepararnos para el siguiente torneo.”

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¿Qué dijo sobre Canales?

Sobre la salida del español Sergio Canales, Ambriz destacó el impacto que tuvo dentro y fuera del campo, reconociendo su calidad y liderazgo durante su etapa en el club.

“Sí, yo creo que él fue un referente para el club, para la afición, para nosotros también como ese jugador que como individualidad sabíamos de la calidad que tenía. Lastimosamente, como para él, como para nosotros, no se pudo dar un título. Se va sin ningún título. Estamos también apenados, no solo por él, sino por todos nosotros, por la afición, de que no se pudo conseguir también el tiempo que él estuvo aquí.”

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Esto dijo sobre Tato Noriega

Finalmente, el jugador albiazul también se refirió a las salidas de José Antonio Noriega y Héctor Lara, a quienes agradeció por la confianza brindada durante su gestión.

“Yo creo que también esta semana sirve para eso, también para ellos. Agradecerles yo que llegué en su gestión, la confianza que tuvieron en mí y también en mis compañeros que llegaron durante este tiempo. Repito, lastimosamente no se dio para ellos, para el club, para la afición y para nosotros un título que yo creo que es lo que aspira esta institución, entonces creo que estamos muy apenados con eso.”