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Futbol

¡Oficial! Sergio Canales se marcha de Rayados de Monterrey y apunta a volver a España

Tras anunciarse su salida de Rayados de Monterrey, Sergio Canales dedicó una conmovedoras palabras de despedida a la afición regia
Ricardo Olivares 10:25 - 28 abril 2026
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El mediocampista ibérico se marcha del equipo regio después de casi tres años

El ciclo de Sergio Canales con Rayados ha llegado a su fin. El club regio anunció de manera oficial, a través de sus redes sociales, la salida del mediocampista español, marcando el cierre de una etapa importante en la institución.

Todo apunta a que su siguiente destino será el Racing de Santander, equipo al que llegaría en los próximos días, a falta únicamente del anuncio oficial. De esta manera, el jugador regresaría al futbol español tras su paso por la Liga MX.

Sergio Canales con Rayados de Monterrey | IMAGO7
Sergio Canales con Rayados de Monterrey | IMAGO7

Su inminente salida también fue uno de los motivos por los cuales no tuvo participación en los últimos dos encuentros de Rayados, donde el equipo enfrentó a Puebla y a Santos en la recta final del torneo Clausura 2026.

Después de casi tres años en el futbol mexicano, Canales se despide como uno de los jugadores más influyentes del plantel. Su calidad dentro del campo y su liderazgo lo llevaron a convertirse rápidamente en un referente del equipo.

Sergio Canales en lamento con Rayados de Monterrey | IMAGO7
Sergio Canales en lamento con Rayados de Monterrey | IMAGO7

Para un sector importante de la afición albiazul, el español logró dar el salto de figura a ídolo, gracias a sus actuaciones constantes y su compromiso en momentos clave.

En el plano deportivo, su etapa con Monterrey quedó marcada por la Final disputada en el Apertura 2024, misma en la que Monterrey cayó ante el América, quedándose a las puertas del campeonato.

En números, Canales deja cifras destacadas con la camiseta regiomontana: disputó 118 partidos, anotó 46 goles y registró 22 asistencias, consolidándose como uno de los jugadores más productivos del equipo en los últimos años.

Además, tuvo un papel protagónico en el Clásico Regio, donde logró marcar en cuatro ocasiones, reafirmando su importancia en los duelos más trascendentales para la afición de Monterrey.

Sergio Canales con Rayados de Monterrey | IMAGO7
Sergio Canales con Rayados de Monterrey | IMAGO7
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