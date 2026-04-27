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Futbol

Monterrey se disculpa en comunicado tras el final del Clausura 2026

Ricardo Olivares 23:40 - 26 abril 2026
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El equipo del norte aseguró que los resultados no eran los esperados y pidió perdón a su afición

El Monterrey puso punto final a su participación en el Clausura 2026 con un duro golpe, una derrota 3-0 ante Santos Laguna que confirmó una de las peores campañas en la historia reciente del club. Con apenas 18 puntos y ubicado en la parte baja de la tabla general, Rayados quedó fuera de la liguilla por primera vez en una década, rompiendo una racha que lo mantenía como protagonista constante del futbol mexicano.

Rayados y Santos enfrentándose en la Jornada 16 del Clausura | MEXSPORT
Rayados y Santos enfrentándose en la Jornada 16 del Clausura | MEXSPORT

Tras la derrota, el club emitió un comunicado en sus redes sociales donde reconoció el fracaso deportivo.

En el Club de Futbol Monterrey Rayados reconocemos con claridad que los resultados y el desempeño obtenidos por nuestro equipo varonil en el presente torneo no corresponden con lo que busca nuestro Club, ni con lo que merece y exige nuestra Afición”, expresó la institución.
Nicolás Sánchez viendo el partido entre Monterrey y Puebla l MEXSPORT

Además, la directiva dejó en claro que ya trabajan en una reestructuración para revertir la situación.

Estamos, de inmediato, trabajando con responsabilidad y enfoque en las acciones necesarias para retomar el nivel competitivo que buscamos. En fechas próximas informaremos decisiones alineadas y orientadas a fortalecer nuestra estructura deportiva”, señalaron.
Lucas Di Yorio, jugador de Santos | IMAGO7

El mensaje también incluyó un agradecimiento a los aficionados, quienes se mantuvieron presentes a lo largo del torneo pese a los malos resultados.

A nuestra Afición le agradecemos su apoyo permanente, así como la exigencia con la que impulsa a esta Institución a trascender”, añadieron.

Finalmente, el club reafirmó su compromiso institucional de cara al futuro.

Nuestra prioridad mantiene su foco en ser competitivos, lograr los objetivos y mantener a la institución sólida, viable en el tiempo y que sea razón de orgullo para todos los que pertenecemos al Monterrey”.

Así, Rayados cierra un torneo para el olvido, con la obligación de replantear su proyecto deportivo si quiere volver a ser protagonista en el corto plazo.

Monterrey festejando la voltereta ante Puebla | MEXSPORT
Monterrey festejando la voltereta ante Puebla | MEXSPORT
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