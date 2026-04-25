¿Despedida oficial? Sergio Canales no viaja con Monterrey para enfrentar a Santos Laguna

La etapa de Sergio Canales con Rayados de Monterrey parece estar llegando a su fin.

El mediocampista español no realizó el viaje a Torreón para enfrentar a Santos Laguna, lo que apunta a una inminente salida del club regiomontano.

Sergio Canales, jugador de Rayados | IMAGO7

¿Se va de Rayados?

Canales este sábado fue visto en El Barrial despidiéndose de integrantes del staff, un gesto que refuerza la idea de que su ciclo en Monterrey estaría por concluir.

Además, el español no tuvo participación en el partido anterior frente a Puebla, acumulando así dos encuentros consecutivos sin ver actividad.

La lista de ausencias no termina ahí, ya que Rayados también viajó sin Uroš Đurđević, Óliver Torres y Anthony Martial, en una convocatoria que destaca por varias bajas importantes.

Sergio Canales, jugador de Rayados | IMAGO7

Sergio Canales y el hueco que apunta a dejar

Sin embargo, la situación de Canales es la que más llama la atención por lo que representa dentro del equipo.

Todo indica que Sergio Canales estaría viviendo sus últimos días como jugador de Rayados, marcando así el cierre de una etapa en el futbol mexicano.

Su posible salida dejaría un hueco importante en el plantel, mientras la afición se mantiene a la expectativa de que se haga oficial su despedida.