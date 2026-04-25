¿Se acerca el adiós? El legado de Tato Noriega en Rayados ante rumores

El ciclo de José Antonio Noriega al frente de Monterrey estaría llegando a su fin. El directivo, conocido como ‘Tato’, viviría sus últimos momentos como presidente deportivo del club, tras una gestión que inició en octubre de 2022 y que se extendería por alrededor de tres años y medio.

Durante su etapa, Rayados se mantuvo como uno de los equipos protagonistas de la Liga MX, aunque con una deuda pendiente en lo más importante: el título.

Tato Noriega, presidente de Rayados | IMAGO7

¿Qué logró Tato Noriega con Rayados?

Bajo su gestión, el equipo sólo logró disputar una final de liga, la del Apertura 2024, en la que Monterrey terminó cayendo ante el Club América.

Más allá de los resultados deportivos, uno de los principales legados de Noriega fue la apuesta por fichajes de renombre internacional, particularmente jugadores con trayectoria en el futbol europeo.

Rayados en la Gran Final del Apertura 2024 ante América | IMAGO7

Su era de fichajes

Destacan incorporaciones como Sergio Ramos, Sergio Canales, Lucas Ocampos y Óliver Torres, quienes elevaron el perfil del plantel y colocaron al club en el radar internacional.

A falta de confirmación oficial, todo apunta a que la directiva albiazul entrará en una nueva etapa, poniendo fin al ciclo de Noriega, que deja una plantilla competitiva, pero sin haber logrado el campeonato de liga que tanto exige la institución regiomontana.