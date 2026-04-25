Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Se acerca el adiós? El legado de Tato Noriega en Rayados ante rumores

El timonel argentino, Antonio Mohamed estaría en la mira de más de un club para tratar de sacarlo de Toluca.
Ricardo Olivares 18:00 - 24 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Ante el fracaso del Clausura 2026, la dirigencia regiomontana apunta a tomar un nuevo camino

El ciclo de José Antonio Noriega al frente de Monterrey estaría llegando a su fin. El directivo, conocido como ‘Tato’, viviría sus últimos momentos como presidente deportivo del club, tras una gestión que inició en octubre de 2022 y que se extendería por alrededor de tres años y medio.

Durante su etapa, Rayados se mantuvo como uno de los equipos protagonistas de la Liga MX, aunque con una deuda pendiente en lo más importante: el título. 

Tato Noriega, presidente de Rayados | IMAGO7

¿Qué logró Tato Noriega con Rayados?

Bajo su gestión, el equipo sólo logró disputar una final de liga, la del Apertura 2024, en la que Monterrey terminó cayendo ante el Club América.

Más allá de los resultados deportivos, uno de los principales legados de Noriega fue la apuesta por fichajes de renombre internacional, particularmente jugadores con trayectoria en el futbol europeo. 

Rayados en la Gran Final del Apertura 2024 ante América | IMAGO7

Su era de fichajes

Destacan incorporaciones como Sergio Ramos, Sergio Canales, Lucas Ocampos y Óliver Torres, quienes elevaron el perfil del plantel y colocaron al club en el radar internacional.

A falta de confirmación oficial, todo apunta a que la directiva albiazul entrará en una nueva etapa, poniendo fin al ciclo de Noriega, que deja una plantilla competitiva, pero sin haber logrado el campeonato de liga que tanto exige la institución regiomontana.

Sergio Ramos con Rayados de Monterrey | IMAGO7
Lo Último
21:09 Atlas sufre percance previo a su partido ante América
20:32 ¡Una belleza! Pintan mural en homenaje a Gilberto Mora en Tijuana
20:19 ¡Oficial! Ravens será el rival de Dallas en Brasil
19:58 Así fue la increíble reacción del papá de la Hormiga González cuando una fan le dijo suegro
19:53 Hoy No Circula sábado 25 de abril: autos que descansan en CDMX y Edomex
19:23 Caso María Adela: desaparece en CDMX y la encuentran en un hospital psiquiátrico
19:15 ¡Emotivo! Así se despidió Nicolás Larcamón de Cruz Azul
19:07 La Catedral también se escribió en femenino
19:00 Santos Escobar es despedido de WWE
18:53 ¡La ruleta ya comenzó a girar! Fernando Mendoza llega a las instalaciones de los Raiders