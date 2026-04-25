Chivas vs Tijuana: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J17 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Chivas y Tijuana se enfrentarán en un emocionante duelo correspondiente a la Liga MX de la temporada 2025/2026. El encuentro está programado para el domingo 26 de abril de 2026 a las 19:07 horas. Ambos equipos buscarán sumar tres puntos importantes en este enfrentamiento que promete ser de alto nivel dentro del torneo mexicano.

Banderín de Chivas en el Estadio Akron | Imago7

¿Cómo llegan ambos equipos?

Chivas llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, acumulando dos victorias, dos empates y una derrota. El equipo rojiblanco viene de empatar sin goles contra Necaxa tras haber conseguido una contundente victoria por 5-0 frente a Puebla. Anteriormente, sufrieron una dura derrota ante Tigres 4-1 el 11 de abril, empataron 2-2 con Club Universidad Nacional el 6 de abril y vencieron a Atlas 0-1 en un amistoso el 30 de marzo.

Por su parte, Tijuana atraviesa un buen momento con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los Xolos vienen de vencer a Pachuca 3-1 el 23 de abril, empataron 1-1 con Cruz Azul el 18 de abril y consiguieron victorias consecutivas ante FC Juárez 1-2 el 11 de abril y Tigres 1-0 el 4 de abril. Su única derrota reciente fue contra Necaxa 3-0 el 21 de marzo.

Josef Martínez tras anotar con Xolos ante Pachuca I IMAGO7

El historial reciente entre ambos equipos muestra un equilibrio con resultados variados en sus últimos cinco enfrentamientos. El encuentro más reciente entre ambos terminó en un emocionante empate 3-3 cuando Tijuana recibió a Chivas el 23 de agosto de 2025. Anteriormente, Chivas se impuso por 2-1 como local el 10 de febrero de 2025. Tijuana logró una contundente victoria por 4-2 el 13 de julio de 2024, mientras que el 27 de enero de 2024 igualaron 1-1. El 23 de agosto de 2023, Chivas consiguió una ajustada victoria por 1:0 como local. Este historial muestra que los partidos entre ambos equipos suelen ser reñidos y con abundancia de goles.

Hormiga podría convertirse en bicampeón de goleo | Imago7

¿Dónde ver el juego de Chivas por la historia?