Tigres vs Mazatlán: ¿Cuándo y dónde ver el último juego de los Cañoneros en Liga MX?

Tigres y Mazatlan FC se enfrentarán en un emocionante duelo correspondiente a la Liga MX de la temporada 2025/2026. El encuentro está programado para el sábado 25 de abril de 2026 a las 17:00 horas. Ambos equipos buscarán sumar tres puntos importantes en esta jornada del torneo mexicano, en lo que promete ser un partido lleno de emociones.

Mauro Lainez con Mazatlán I IMAGO7

¿Cómo llegan ambos equipos?

Los Tigres llegan a este encuentro tras una racha de resultados mixtos en sus últimos cinco partidos. El equipo felino acumula dos victorias, dos empates y una derrota. Recientemente igualaron 0-0 contra Atlas y 1-1 frente a Necaxa. Sufrieron una derrota por 3-1 ante Seattle Sounders FC en la Liga de Campeones de la CONCACAF, pero antes habían conseguido una contundente victoria por 4-1 contra Chivas Rayadas y un triunfo por 2-0 frente al mismo Seattle Sounders FC.

Por su parte, Mazatlán FC presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los cañoneros vienen de conseguir una importante victoria por 4-3 contra Toluca, empataron 1-1 con Querétaro, cayeron 3-1 ante Club Universidad Nacional, perdieron 2-1 frente a Necaxa y empataron 1-1 con Cruz Azul.

Joaquim tras anotar el segundo gol de Tigres en la Liga de Campeones de la Concacaf ante Seattle Sounders | MEXSPORT

El historial reciente entre ambos equipos muestra un equilibrio en sus últimos cinco enfrentamientos, con dos victorias para Tigres, dos para Mazatlán y un empate. El encuentro más reciente entre ambos terminó en empate 2-2 en casa de Mazatlán FC. Anteriormente, Tigres se impuso por 2-1 como local, mientras que Mazatlán FC venció 2-0 en su estadio. Destaca la goleada de Tigres por 5-1 en su cancha y la victoria visitante de los felinos por 3-2 en Mazatlán. Estos antecedentes sugieren partidos con muchos goles entre ambos conjuntos.

Mazatlán se despide de 1ra I IMAGO7

¿Dónde ver el último juego del Maza?