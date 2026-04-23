La emotiva despedida de Ricardo Salinas Pliego a Mazatlán: "Lo intentamos"
El empresario Ricardo Salinas Pliego se despidió públicamente de Mazatlán FC luego de que el equipo jugara su último partido en casa tras perder la categoría en la Liga MX. A través de redes sociales, el dueño del conjunto agradeció a la afición y reconoció el cierre de un ciclo.
El mensaje llegó después del triunfo 4-3 ante Toluca en un duelo de alta intensidad. A pesar de la victoria, los Cañoneros no lograron los puntos necesarios para mantenerse en la Primera División, por lo que cederán su lugar al Atlante.
Un mensaje de agradecimiento y despedida
En su publicación, Salinas Pliego agradeció a los aficionados por el apoyo durante los cinco años del proyecto en el puerto. Destacó el ambiente en el estadio en el último encuentro y pidió a la afición quedarse con los momentos positivos vividos desde la llegada del equipo.
El propietario también reconoció que la decisión de salir de la liga responde a factores que van más allá de lo deportivo. Señaló que existen condiciones que dificultan la continuidad de proyectos, lo que obliga a tomar decisiones complejas dentro del ámbito empresarial.
A veces a los empresarios nos toca tomar decisiones difíciles como esta. Cuando no se puede garantizar seguridad, certeza jurídica y condiciones mínimas para invertir, se termina acabando con empleos, oportunidades y proyectos que le daban vida a las ciudades", se lee en el mensaje.
¿Por qué se va Mazatlán de la Liga MX?
Dentro de su mensaje, el empresario mencionó temas como la seguridad, la certeza jurídica y el entorno para la inversión como elementos que influyeron en el desenlace. Explicó que estos factores impactan directamente en la viabilidad de proyectos que generan empleo y actividad económica.
Me dio mucho gusto ver el estadio lleno por última vez, a todos ustedes les pido que no se queden con los malos recuerdos, estoy seguro que les he regalado 5 años llenos de buenos momentos, que quedarán ahí para la historia, miles de fotos, videos y sonrisas que perdurarán por siempre", añadió.
Asimismo, expresó que una de las principales afectaciones será para las familias que dependían del equipo, tanto en lo laboral como en el entretenimiento. En ese sentido, ofreció disculpas a quienes se ven perjudicados por la salida del club.
Ojalá algún día, cuando México vuelva a tener orden, legalidad y seguridad, Mazatlán recupere el futbol de primera división que merece.
Gracias totales!!! Lo intentamos, y lo seguiremos intentando porque creo que los mexicanos se merecen cosas buenas", concluyó.
Salinas Pliego también hizo un llamado a respaldar a los Venados de Mazatlán, equipo que permanecerá en la ciudad, destacando la importancia de apoyar a quienes continúan apostando por el deporte en la región.
Gracias a toda la afición de Mazatlán por cuidar a mi @MazatlanFC, qué gusto poder despedirnos del puerto con un triunfo.— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 23, 2026
A veces a los empresarios nos toca tomar decisiones difíciles como esta. Cuando no se puede garantizar seguridad, certeza jurídica y condiciones mínimas para… pic.twitter.com/DclFcAk0Wa
Finalmente, reiteró que mantiene la intención de seguir impulsando proyectos en el país y confió en que, en un futuro, el futbol de Primera División pueda regresar a Mazatlán. Mientras tanto, el equipo disputará su último partido en la liga ante Tigres UANL en la Jornada 17 del Clausura 2026.