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Futbol

La emotiva despedida de Ricardo Salinas Pliego a Mazatlán: "Lo intentamos"

Ricardo Salinas Pliego con el jersey de Mazatlán | IMAGO 7
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 22:47 - 22 abril 2026
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El dueño de los Cañoeros expresó su agradecimiento a los seguidores y su pesar por decir adiós a la Liga MX

El empresario Ricardo Salinas Pliego se despidió públicamente de Mazatlán FC luego de que el equipo jugara su último partido en casa tras perder la categoría en la Liga MX. A través de redes sociales, el dueño del conjunto agradeció a la afición y reconoció el cierre de un ciclo.

El mensaje llegó después del triunfo 4-3 ante Toluca en un duelo de alta intensidad. A pesar de la victoria, los Cañoneros no lograron los puntos necesarios para mantenerse en la Primera División, por lo que cederán su lugar al Atlante.

Estadio El Encantoa de Mazatlán I IMAGO7

Un mensaje de agradecimiento y despedida

En su publicación, Salinas Pliego agradeció a los aficionados por el apoyo durante los cinco años del proyecto en el puerto. Destacó el ambiente en el estadio en el último encuentro y pidió a la afición quedarse con los momentos positivos vividos desde la llegada del equipo.

El propietario también reconoció que la decisión de salir de la liga responde a factores que van más allá de lo deportivo. Señaló que existen condiciones que dificultan la continuidad de proyectos, lo que obliga a tomar decisiones complejas dentro del ámbito empresarial.

A veces a los empresarios nos toca tomar decisiones difíciles como esta. Cuando no se puede garantizar seguridad, certeza jurídica y condiciones mínimas para invertir, se termina acabando con empleos, oportunidades y proyectos que le daban vida a las ciudades", se lee en el mensaje.

Bryan Colula tras anotar con Mazatlán I IMAGO7

¿Por qué se va Mazatlán de la Liga MX?

Dentro de su mensaje, el empresario mencionó temas como la seguridad, la certeza jurídica y el entorno para la inversión como elementos que influyeron en el desenlace. Explicó que estos factores impactan directamente en la viabilidad de proyectos que generan empleo y actividad económica.

Me dio mucho gusto ver el estadio lleno por última vez, a todos ustedes les pido que no se queden con los malos recuerdos, estoy seguro que les he regalado 5 años llenos de buenos momentos, que quedarán ahí para la historia, miles de fotos, videos y sonrisas que perdurarán por siempre", añadió.
Estadio El Encanto en la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX I IMAGO7

Asimismo, expresó que una de las principales afectaciones será para las familias que dependían del equipo, tanto en lo laboral como en el entretenimiento. En ese sentido, ofreció disculpas a quienes se ven perjudicados por la salida del club.

Ojalá algún día, cuando México vuelva a tener orden, legalidad y seguridad, Mazatlán recupere el futbol de primera división que merece.

Gracias totales!!! Lo intentamos, y lo seguiremos intentando porque creo que los mexicanos se merecen cosas buenas", concluyó.
Ricardo Salinas. / FB: @RicardoSalinasPliego

Salinas Pliego también hizo un llamado a respaldar a los Venados de Mazatlán, equipo que permanecerá en la ciudad, destacando la importancia de apoyar a quienes continúan apostando por el deporte en la región.

Finalmente, reiteró que mantiene la intención de seguir impulsando proyectos en el país y confió en que, en un futuro, el futbol de Primera División pueda regresar a Mazatlán. Mientras tanto, el equipo disputará su último partido en la liga ante Tigres UANL en la Jornada 17 del Clausura 2026.

Mauro Lainez con Mazatlán I IMAGO7
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