La emotiva despedida de Ricardo Salinas Pliego a Mazatlán: "Lo intentamos"

El empresario Ricardo Salinas Pliego se despidió públicamente de Mazatlán FC luego de que el equipo jugara su último partido en casa tras perder la categoría en la Liga MX. A través de redes sociales, el dueño del conjunto agradeció a la afición y reconoció el cierre de un ciclo.

El mensaje llegó después del triunfo 4-3 ante Toluca en un duelo de alta intensidad. A pesar de la victoria, los Cañoneros no lograron los puntos necesarios para mantenerse en la Primera División, por lo que cederán su lugar al Atlante.

Estadio El Encantoa de Mazatlán I IMAGO7

Un mensaje de agradecimiento y despedida

En su publicación, Salinas Pliego agradeció a los aficionados por el apoyo durante los cinco años del proyecto en el puerto. Destacó el ambiente en el estadio en el último encuentro y pidió a la afición quedarse con los momentos positivos vividos desde la llegada del equipo.

El propietario también reconoció que la decisión de salir de la liga responde a factores que van más allá de lo deportivo. Señaló que existen condiciones que dificultan la continuidad de proyectos, lo que obliga a tomar decisiones complejas dentro del ámbito empresarial.

A veces a los empresarios nos toca tomar decisiones difíciles como esta. Cuando no se puede garantizar seguridad, certeza jurídica y condiciones mínimas para invertir, se termina acabando con empleos, oportunidades y proyectos que le daban vida a las ciudades", se lee en el mensaje.

Bryan Colula tras anotar con Mazatlán I IMAGO7

¿Por qué se va Mazatlán de la Liga MX?

Dentro de su mensaje, el empresario mencionó temas como la seguridad, la certeza jurídica y el entorno para la inversión como elementos que influyeron en el desenlace. Explicó que estos factores impactan directamente en la viabilidad de proyectos que generan empleo y actividad económica.

Me dio mucho gusto ver el estadio lleno por última vez, a todos ustedes les pido que no se queden con los malos recuerdos, estoy seguro que les he regalado 5 años llenos de buenos momentos, que quedarán ahí para la historia, miles de fotos, videos y sonrisas que perdurarán por siempre", añadió.

Estadio El Encanto en la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX I IMAGO7

Asimismo, expresó que una de las principales afectaciones será para las familias que dependían del equipo, tanto en lo laboral como en el entretenimiento. En ese sentido, ofreció disculpas a quienes se ven perjudicados por la salida del club.

Ojalá algún día, cuando México vuelva a tener orden, legalidad y seguridad, Mazatlán recupere el futbol de primera división que merece.

Gracias totales!!! Lo intentamos, y lo seguiremos intentando porque creo que los mexicanos se merecen cosas buenas", concluyó.

Ricardo Salinas. / FB: @RicardoSalinasPliego

Salinas Pliego también hizo un llamado a respaldar a los Venados de Mazatlán, equipo que permanecerá en la ciudad, destacando la importancia de apoyar a quienes continúan apostando por el deporte en la región.

Gracias a toda la afición de Mazatlán por cuidar a mi @MazatlanFC, qué gusto poder despedirnos del puerto con un triunfo.



A veces a los empresarios nos toca tomar decisiones difíciles como esta. Cuando no se puede garantizar seguridad, certeza jurídica y condiciones mínimas para… pic.twitter.com/DclFcAk0Wa — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 23, 2026

Finalmente, reiteró que mantiene la intención de seguir impulsando proyectos en el país y confió en que, en un futuro, el futbol de Primera División pueda regresar a Mazatlán. Mientras tanto, el equipo disputará su último partido en la liga ante Tigres UANL en la Jornada 17 del Clausura 2026.