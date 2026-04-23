Oficial: Cruz Azul presentó a Joel Huiqui como técnico interino

Cruz Azul lo hizo oficial. El club celeste anunció la salida de Nicolás Larcamón como director técnico. Así mismo, confirmó la llegada de Joel Huiqui como interino.

Joel Huiqui tiene un complicado historial como entrenador principal | MEXSPORT

A través de un comunicado, la institución explicó los motivos detrás del movimiento.

A la afición y medios de comunicación les informamos que hemos decidido finalizar la gestión de Nicolás Larcamón al frente del primer equipo. Se trató de una decisión compleja, porque valoramos el alto profesionalismo y trabajo de su cuerpo técnico”.

Nicolás Larcamón en el partido contra Tijuana siendo abuchado por la afición | MEXSPORT

Tras la destitución, Cruz Azul no tardó en definir a su relevo inmediato. Joel Huiqui asumirá el cargo como director técnico interino, con la encomienda de encaminar al equipo en el corto plazo.

Estará acompañado por un cuerpo técnico conformado por Sergio Pinto como auxiliar principal, Marco Calvillo como segundo auxiliar y Fernando Ramos como preparador físico, con el respaldo de Jorge Martínez.

Sergio Pinto | IMAGO7

El club también aprovechó el anuncio para enviar un mensaje directo a su afición, buscando cerrar filas en este momento de transición:

“A la afición: pedimos su apoyo, estar juntos y unidos. Nos vemos el domingo en el Estadio Banorte”.

Así, Cruz Azul inicia una nueva etapa con un relevo interno en el banquillo y el objetivo inmediato de recuperar estabilidad, respaldado por su gente en el próximo compromiso como local.

Cruz Azul | IMAGO7