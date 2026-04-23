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Futbol

Alejandro Zendejas dejó al Tri con miras a jugar el Mundial con Estados Unidos

Alejandro Zendejas durante un partido con la Selección de Estados Unidos | INSTAGRAM @azenssa_
Alejandro Zendejas durante un partido con la Selección de Estados Unidos | INSTAGRAM @azenssa_
Rafael Trujillo 19:39 - 22 abril 2026
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El delantero mexicoamericano parece haber tomado una decisión errónea

La situación de Alejandro Zendejas en la Selección de Estados Unidos parece ser cada vez más complicada, especialmente con la Copa del Mundo del 2026 a la vuelta de la esquina. Luego de quedar fuera de la última convocatoria del equipo parece que, sus oportunidades de disputar el torneo internacional parecen reducirse.

El mediocampista de 28 años ha experimentado cambios en su rol dentro del combinado estadounidense. Durante el proceso anterior tuvo mayor participación; sin embargo, con la llegada del técnico Mauricio Pochettino, sus minutos en el campo han disminuido de forma considerable.

Alejandro Zendejas se lamenta | IMAGO7

Zendejas tomó la decisión de representar a Estados Unidos en 2023. Desde su debut internacional, acumula 13 apariciones con esa selección. No obstante, su actividad bajó en 2024, periodo en el que únicamente fue convocado en tres ocasiones, lo que refleja una reducción en su presencia dentro del equipo.

La decisión de representar a Estados Unidos

La elección de Zendejas de jugar para Estados Unidos en lugar de la Selección Mexicana ha sido retomada, especialmente con los rumores sobre un rechazo del Tri al jugador retomando fuerza. En una entrevista reciente, Norberto Scoponi, quien formó parte del cuerpo técnico durante el ciclo de Gerardo Martino, afirmó que fue una decisión fue exclusivamente del jugador.

"Él se decide por la selección de Estados Unidos, no es que México no lo cita, él decide ir a Estados Unidos y quedarse ahí, porque parecía que para él tenía más posibilidad jugar (el mundial) en Estados Unidos que en México. Esa fue una decisión de él, no decisión de la directiva", afirmó el ex estratega para TVC.

Alejandro Zendejas durante un partido de México

Escenario actual rumbo a 2026

En el panorama actual, la competencia dentro de la selección estadounidense y los recientes procesos de convocatoria han influido en la continuidad de Zendejas. Su ausencia en la última lista para amistosos refuerza la incertidumbre sobre su rol en el equipo dirigido por Pochettino.

A pesar de este contexto, el futbolista mantiene la expectativa de volver a ser considerado en futuras convocatorias. Con el Mundial 2026 como objetivo, su situación seguirá siendo observada en función de su rendimiento y de las decisiones técnicas dentro del combinado estadounidense.

Alejandro Zendejas celebrando su gol de penal ante León l MEXSPORT
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