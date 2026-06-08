Mundial 2026: Los 5 mejores partidos en la historia de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo

Juan Gabriel en Bellas Artes en 1990. Caifanes en el Vive Latino de 2011. Algún concierto casero de Size en la época más popular del new wave y post punk en México. Dichas actuaciones podrían ser consideradas las mejores en la historia de nuestro país -o por lo menos en un ámbito cultural-, sin embargo, en términos balompédicos, la Selección Mexicana ha regalado algunas funciones memorables en las Copas del Mundo.

Pese a que el Tricolor no ha tenido los éxitos esperados en Mundiales, la afición mexicana se confabula para llenarse de expectativa cada cuatro años. Pese a que la caída -generalmente- es dura, eso no evita que los hinchas nacionales tengan pequeñas victorias en cada ciclo.

México en Chile 1962 | MEXSPORT

Los cinco mejores partidos de México en Mundiales

México vs Checoslovaquia (Chile 1962)

El equipo de Nacho Trelles llegó al partido eliminado, y todo comenzó a ir cuesta arriba con la anotación de Václav Mašek, al minuto de juego. Pese a que todo indicaba que el partido iba a ser pan comido para los checos, la Selección Mexicana apeló a la heroica y comenzó una remontada sin precedentes.

Los checos apretaron, pero Antonio 'Tota' Carbajal se convirtió en una muralla, que desde el fondo empezó a animar a sus compañeros. Al minuto 12, México hizo una gran jugada por banda derecha, toda de Alfredo del Águila, quien mandó un centro raso que fue contactado por Héctor Hernández, sin embargo, el disparo del delantero del Guadalajara se fue desviado, aunque Isidoro Díaz terminó la obra.

México en Chile 1962 | MEXSPORT

Antes de la media hora del partido, el conjunto mexicano le dio la vuelta al marcador. Alfredo del Águila puso el 2-1 favorable para el Tricolor -que ese día jugó con el tradicional guinda-, después de que se encontró un balón en el área y, con una media vuelta excelsa, venció a Viliam Schrojf.

Los minutos pasaron y el equipo mexicano vio a Cronos devorando a sus hijos, en busca de esa primera e histórica victoria. En los minutos finales del partido, Gottfried Dienst marcó un penalti a favor de México, que fue convertido por Héctor Hernández, para un 3-1 final.

México vs El Salvador (1970)

El primer Mundial en casa tenía que ser especial. Después del paso agridulce que fue Inglaterra 1966, la Selección Mexicana demostró que estaba lista para dar un salto gigante en la máxima competencia internacional. Comandados por Raúl Cárdenas, el conjunto nacional pasó de Fase de Grupos por primera ocasión, con una victoria especial.

México dejó de ser una víctima y se convirtió en un victimario, siendo El Salvador la primera goleada del Tricolor -y la máxima- en las justas mundialistas. Los tantos fueron anotados por Javier Valdivia -quien marcó un doblete-, Javier Fragoso e Ignacio Basaguren, en la cancha del Estadio Azteca.

México vs El Salvador (1970) | MEXSPORT

México vs Bulgaria (1986)

Es imposible detener el tiempo, o eso creían todos los mexicanos antes del golazo de media tijera de Manuel Negrete en 1986. Al igual que en 1970, el Mundial de 1986 fue creado para que México hiciera historia y, aunque el combinado nacional terminó en Cuartos de Final de aquella Copa del Mundo, el duelo ante Bulgaria permanecerá por siempre en el imaginario colectivo.

Con Estadio Azteca pletórico, el canterano de los Pumas se "comió" a Hugo Sánchez y, con uno de los sellos distintivos del ariete del Real Madrid, abrió el marcador en el duelo ante los balcánicos. La media tijera de Negrete se convirtió en el mejor gol en la historia de México en los Mundiales, además de sentar el precedente de las victorias en duelos de matar o morir.

Manuel Negrete, en 1986 | MEXSPORT

México vs Países Bajos (1998)

Sí, en 1994 hubo duelos importantes del combinado nacional, como la victoria ante Irlanda o el empate ante Italia, sin embargo, el Tricolor de 1998 se destacó por el corazón de los jugadores de Manuel Lapuente. México llegó a aquel partido tras una victoria ante Corea del Sur y un dramático empate ante Bélgica, encuentro recordado por el tanto de Cuauhtémoc Blanco, obra digna de estar en el Museo Louvre.

Sin embargo, el duelo ante Países Bajos en Francia 1998 fue una de las mayores demostraciones de pundonor de un combinado mexicano, pues pese a estar abajo por dos goles, el combinado nacional recompuso el camino y logró un empate milagroso. Luis 'Matador' Hernández dejó de ser un jugador local y se convirtió en un mito gracias a su gol in extremis ante la Naranja Mecánica de Dennis Bergkamp.

Luis Hernández, en 1998 | MEXSPORT

México vs Alemania (2018)

Por cada día de pena, hay un día de gloria. México quedó fuera de los Mundiales de 1986 y 1998 a manos del mismo rival: Alemania. Potencia absoluta, antítesis del Tricolor, aplanadora teutona. El conjunto europeo eliminó a la Selección Mexicana en esos partidos de eliminación directa, pero la venganza llegó a Rusia.