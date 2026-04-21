FIFA enfrenta dificultades para vender las entradas para la Copa del Mundo

La venta de boletos para la Copa del Mundo sigue siendo tema de polémica, sin embargo, ahora no se debe a la cantidad de boletos que se han vendido para uno de los primeros partidos del torneo y la poca asistencia que apunta a tener.

La venta de entradas para el partido inaugural de la selección de Estados Unidos presenta señales mixtas en el mercado, de acuerdo con un documento distribuido a organizadores el encuentro del 12 de junio ante Paraguay en el SoFi Stadium ha registrado cifras muy por debajo de otros partidos programados en la misma sede.

Selección de Estados Unidos | AFP

Según el documento, se habían vendido an sólo 40 mil 934 boletos de los 70 mil que puede tener el el estadio de Los Ángeles. En contra parte, el duelo entre Irán y Nueva Zelanda, previsto tres días después en el mismo estadio, ya acumulaba 50 mil 661 entradas colocadas.

Un portavoz del ente rector señaló que "la venta de entradas para la Copa Mundial de la FIFA sigue siendo sólida, con un alto grado de interés en todos los partidos". Además, afirmó que el documento "no refleja con precisión las ventas reales hasta la fecha".

Panorámica del SoFi Stadium, estadio mundialista para 2026 | MEXSPORT

Precios elevados y ritmo de venta

Cuando inició la venta en octubre, este partido fue colocado como el tercero más caro del torneo, solo por detrás de la Final y una Semifinal. Las entradas de Categoría 1 y 2 se ofrecieron en 2 mil 730 y mil 940 dólares, respectivamente, alrededor de 50 mil y 30 mil pesos mexicanos y han permanecido disponibles en distintas fases de venta.

A nivel de precios, la diferencia es notable. Los boletos para Irán vs Nueva Zelanda se han ofrecido en rangos de 450, 380 y 140 dólares, mientras que el partido de Estados Unidos supera esas cifras por un amplio margen.

En contraste, otros encuentros han agotado localidades con mayor rapidez. La FIFA ha señalado que existe una demanda 'sin precedentes' y ha incrementado precios en múltiples partidos, aunque en el caso del Estados Unidos vs Paraguay las tarifas se han mantenido sin cambios en los últimos seis meses.

Datos del portal de venta reflejan un ritmo constante pero limitado. El 9 de abril había 2 mil 529 boletos disponibles en la fase denominada “Venta de Última Hora”, mientras que el 19 de abril la cifra era de 2 mil 332.