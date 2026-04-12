México buscará convencer a la joya Da’vian Kimbrough

​En selecciones nacionales se encendió la alarma. El llamado de Da’vian Kimbrough a la Selección Nacional de Estados Unidos para disputar la Vertex Cup puso en alerta a los dirigentes de la FMF, quienes buscarán convencerlo de jugar por México.

Da’vian Kimbrough con México Sub-16 I IG:@daviank14

​Lo que más sorprendió a los directivos mexicanos es que la joven promesa participó recientemente en el Mundial Montaigu (del 30 de marzo al 6 de abril) con México, y ahora lo hará para Estados Unidos en la Vertex Cup (del 12 al 23 de abril). Este movimiento abrió los ojos del personal que, incluso, ya había convencido al futbolista de vestir la verde anteriormente.

​En esta competencia, de acuerdo al calendario, el próximo 19 de abril Estados Unidos afrontará su juego ante México en la sede Beyond Bank Field, Miami. El juego genera morbo porque Kimbrough enfrentará a sus compañeros de la Sub-16 con los que participó en el Montaigu, en Francia.

Da’vian Kimbrough, jugador de México Sub-16 I IG:@daviank14

​De acuerdo a informantes, el futbolista tendrá que decidir en el futuro si jugará por México o Estados Unidos, por lo que la apuesta es, probablemente, llevarlo al Mundial para que vaya adaptándose más al ambiente y estilo mexicano.

​En la semana seguramente hablarán los directivos con sus padres... Por el momento no se puede hacer nada, pero seguramente le pedirán que se decida por cuál selección se va a decantar", explicó nuestra fuente.

Selección Mexicana Sub-16 I IG:@daviank14

​Kimbrough ha alternado con ambos representativos y, de acuerdo al reglamento, al ser juegos de categorías menores, aún puede participar con ambas selecciones. El futbolista, nacido en EE. UU. en el 2010, no estará "amarrado" definitivamente con el Tri hasta que debute con la selección mayor en un partido oficial o realice un One-Time Switch ante la FIFA.

​Fue pieza clave para que México ganara el Campeonato Sub-15 de la Concacaf, anotando incluso un gol en la final contra Estados Unidos (que México ganó 5-0). Terminó como el goleador del torneo con 6 tantos.