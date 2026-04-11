Japón elige instalaciones de Tigres como campamento base para el Mundial 2026

Nuevo León continúa consolidándose como un punto clave rumbo al Mundial de 2026, y ahora sumaría un invitado de peso internacional. La Selección de Japón habría elegido el Centro de Entrenamiento Tigres (CET), en San Nicolás de los Garza, como su campamento base previo al arranque de la Copa del Mundo.

De acuerdo con diversas fuentes, el conjunto nipón trabajará en territorio regiomontano del 3 al 8 de junio, afinando detalles antes del inicio del torneo. Durante este periodo, utilizarán las instalaciones de Tigres, reconocidas por su infraestructura de alto nivel.

Japón vence a Brasil por primera vez en el regreso de Tokio | AP

Monterrey se posiciona como sede estratégica rumbo al Mundial 2026

La elección de Japón refuerza el papel de Monterrey como una de las sedes más importantes del Mundial 2026 en México. La ciudad no solo albergará partidos oficiales, sino que también se convertirá en punto de preparación para selecciones internacionales, lo que incrementa su relevancia logística y deportiva.

El Estadio BBVA será escenario de cuatro encuentros del torneo: tres de Fase de Grupos (14, 20 y 24 de junio) y uno más de Dieciseisavos de Final el 29 de junio. Equipos como Japón, Túnez, Suecia, Corea del Sur y Sudáfrica forman parte del calendario previsto para esta sede.

Estadio BBVA | IMAGO7

Japón, un atractivo deportivo para la afición regiomontana

Japón quedó ubicado en el Grupo F, lo que generará una conexión directa con Monterrey y permitirá a los aficionados locales seguir de cerca a una de las selecciones más dinámicas del futbol internacional. Su calendario incluye enfrentamientos ante Países Bajos el 14 de junio, Túnez el 20 y Suecia el 25.

La posible presencia del combinado asiático en Nuevo León también representa un impulso para la economía y el turismo deportivo en la región. Además, fortalece el vínculo entre el futbol mexicano y el mercado asiático, en un torneo que promete ser uno de los más globales en la historia de la FIFA.