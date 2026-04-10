Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Richard Ledezma será baja ante Tigres por molestias físicas

Richard Ledesma con Chivas l MEXSPORT
Alfredo Olivarez Ramírez 15:24 - 10 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El defensor no estará en el duelo ante Tigres y Milito ya piensa en su reemplazo

El defensor de Chivas, Richard Ledezma será baja para el próximo compromiso ante Tigres, luego de que se confirmara que el mediocampista no estará disponible debido a molestias físicas que le impedirán llegar en condiciones óptimas al encuentro.

Richard Ledezma contra Pumas l MEXSPORT

La decisión fue tomada en conjunto por el cuerpo técnico y el área médica, priorizando la salud del jugador y evitando cualquier riesgo que pudiera agravar la situación.

El futbolista venía siendo una pieza importante dentro del esquema del equipo, destacando por su capacidad para generar juego, su movilidad por la banda derecha y su aporte tanto en la recuperación como en la distribución del balón.

Richard Ledezma contra Pumas l MEXSPORT

Su ausencia representa un reto importante para Gabriel Milito y su equipo, quien deberá reorganizar su planteamiento táctico para suplir esta baja en un duelo que se perfila como exigente.

Opciones para suplir a Ledezma

Entre las opciones se encuentra Santiago Sandoval, futbolista que ha aparecido por esa zona ante la ausencia de Ledezma por acumulación de tarjetas. El ‘Negrito’ brilló ante la ausencia de Richie, en el juego de la fecha 9 ante León, en donde marcó una anotación y tuvo una destacada actuación atacando por la banda derecha.

Otra opción es colocar por ese sector a Miguel Gómez, quien es un defensor derecho natural y que conoce la posición a la perfección, motivo por el que podría ser considerado por Milito y su cuerpo técnico.

¿Cuándo regresa Ledezma?

Mientras tanto, la evolución de Richard Ledezma será seguida de cerca en los próximos días, con la esperanza de que su recuperación sea favorable y pueda regresar pronto a la actividad, de cara al cierre del campeonato.

Omar Govea podría regresar al final del campeonato
Omar Govea ante Rayados l MEXSPORT

Otra de las bajas para el compromiso de este sábado es el mediocampista Omar Govea, quien no ha logrado estar en óptimas condiciones y su regreso a podría darse hasta la parte final del campeonato, en la búsqueda de estar listo para jugar en la fase final del campeonato.

Lo Último
16:39 Christian Nodal desata polémica por modelo en “Un vals”: la comparan con Ángela Aguilar y Cazzu
16:33 CDMX aún no válida plan del Clásico en el Azteca
16:27 ¡Alianza estratégica! FMF y RFEF firman acuerdo de colaboración
16:15 Tigres contra el reloj: Necesita minutos de menores para evitar sanción en el Clausura 2026
16:13 ¡Sold out en el Azteca! América contra Cruz Azul desatan la locura en el Clásico Joven
15:54 Chivas y Cruz Azul acarician su boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027
15:52 Yuji, el “Punch” mexicano: el bebé mono patas que enternece en el Zoológico de Guadalajara
15:51 Julio Preciado dice adiós con megafiesta llena de nostalgia, tragos, invitados y 3 hrs de show
15:43 Nico Sánchez admite que Rayados ha quedado corto en el Clausura 2026 y reconoce responsabilidad
15:30 Arlindo Dos Santos: "El Estadio Azteca es una catedral del futbol mundial"