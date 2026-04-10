Richard Ledezma será baja ante Tigres por molestias físicas
El defensor de Chivas, Richard Ledezma será baja para el próximo compromiso ante Tigres, luego de que se confirmara que el mediocampista no estará disponible debido a molestias físicas que le impedirán llegar en condiciones óptimas al encuentro.
La decisión fue tomada en conjunto por el cuerpo técnico y el área médica, priorizando la salud del jugador y evitando cualquier riesgo que pudiera agravar la situación.
El futbolista venía siendo una pieza importante dentro del esquema del equipo, destacando por su capacidad para generar juego, su movilidad por la banda derecha y su aporte tanto en la recuperación como en la distribución del balón.
Su ausencia representa un reto importante para Gabriel Milito y su equipo, quien deberá reorganizar su planteamiento táctico para suplir esta baja en un duelo que se perfila como exigente.
Opciones para suplir a Ledezma
Entre las opciones se encuentra Santiago Sandoval, futbolista que ha aparecido por esa zona ante la ausencia de Ledezma por acumulación de tarjetas. El ‘Negrito’ brilló ante la ausencia de Richie, en el juego de la fecha 9 ante León, en donde marcó una anotación y tuvo una destacada actuación atacando por la banda derecha.
Otra opción es colocar por ese sector a Miguel Gómez, quien es un defensor derecho natural y que conoce la posición a la perfección, motivo por el que podría ser considerado por Milito y su cuerpo técnico.
¿Cuándo regresa Ledezma?
Mientras tanto, la evolución de Richard Ledezma será seguida de cerca en los próximos días, con la esperanza de que su recuperación sea favorable y pueda regresar pronto a la actividad, de cara al cierre del campeonato.
Omar Govea podría regresar al final del campeonato
Otra de las bajas para el compromiso de este sábado es el mediocampista Omar Govea, quien no ha logrado estar en óptimas condiciones y su regreso a podría darse hasta la parte final del campeonato, en la búsqueda de estar listo para jugar en la fase final del campeonato.