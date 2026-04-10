Dos victorias de Chivas en las últimas 10 visitas al Volcán

Chivas se alista para una de las pruebas más exigentes del torneo cuando visite a Tigres en el Estadio Universitario, en duelo correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026.

Jugadores de Chivas y Tigres en la Final del CL23 | IMAGO7

El conjunto rojiblanco llega como líder general, pero enfrente tendrá a un rival que suele hacerse fuerte en casa y que históricamente le ha complicado las cosas en San Nicolás.

El llamado “Volcán” no ha sido una plaza sencilla para el Rebaño en los últimos años. De sus 10 visitas más recientes, Chivas apenas ha logrado salir con la victoria en dos ocasiones, reflejo del dominio que Tigres ha impuesto como local. En ese mismo lapso, los felinos suman cinco triunfos, mientras que tres encuentros han terminado en empate.

Ronaldo Cisneros tras anotar a Tigres en el Clausura 2023 | IMAGO7

A pesar de ese historial adverso, el Guadalajara sabe lo que es ganar recientemente en territorio universitario. La última vez que lo consiguió fue en la jornada 9 del Clausura 2023, cuando se impuso 1-2.

Antes de ese resultado, la otra victoria rojiblanca en el “Uni” dentro de este recuento se dio en la Jornada 8 del Guard1anes 2020, con un marcador de 1-3.

Sin embargo, más allá de esos dos triunfos, la tendencia reciente favorece a Tigres, que ha sabido imponer condiciones con su estilo de juego y el respaldo de su afición.

Jesús Ángulo y Uriel Antuna tras vencer a Tigres en el Guard1anes 2020 | IMAGO7

El equipo regiomontano suele convertir su estadio en una auténtica fortaleza, especialmente en partidos de alta exigencia.

Para este nuevo enfrentamiento, el contexto añade un ingrediente especial: Chivas llega como el mejor equipo del campeonato, lo que aumenta la presión y también la expectativa sobre su rendimiento fuera de casa. Mantener el liderato pasa por romper con esa inercia negativa en una de las canchas más complicadas de la Liga MX.