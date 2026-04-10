¡Oficial! No habrá estacionamiento para el América vs Cruz Azul: Así será el acceso al Estadio Banorte

El Clásico Joven entre América y Cruz Azul en el Estadio Banorte tendrá importantes cambios logísticos para los aficionados este 11 de abril de 2026. A través de un comunicado oficial, se confirmó que habrá modificaciones en movilidad, accesos y servicios, como parte del operativo rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Uno de los puntos más relevantes es que no habrá estacionamiento disponible en el Estadio Banorte, salvo los lugares previamente adquiridos mediante la plataforma Fanki. Además, las autoridades capitalinas implementarán cierres viales en los alrededores del inmueble, por lo que se recomienda tomar precauciones y planear la llegada con anticipación.

Afición de América y Cruz Azul en el Estadio Banorte antes de su renovación | IMAGO 7

Sin estacionamiento y con cierres viales en el Estadio Banorte

El Estadio Banorte informó que quedará suspendido el servicio de estacionamiento general, lo que impactará directamente a miles de aficionados que normalmente llegan en vehículo particular. La medida busca optimizar la movilidad en un evento de alta demanda como el América vs Cruz Azul.

A la par, se desplegará un operativo de cierres viales en puntos estratégicos cercanos al estadio, incluyendo accesos clave como Periférico, Circuito Azteca y calles aledañas como Santa Úrsula y Coscomate. También habrá puntos de revisión (soft checks), lo que podría generar tráfico en la zona.

Panorámica del Estadio Banorte durante su reinauguración | MEXSPORT

Como alternativa, el inmueble anunció la implementación de un sistema de Park & Ride, cuyos detalles serán revelados a través de canales oficiales una vez que sean validados por la autoridad. Este esquema busca reducir la carga vehicular en las inmediaciones del estadio. Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte del plan de movilidad de la CDMX rumbo a la Copa del Mundo 2026, por lo que servirán como prueba para futuros eventos de gran magnitud.

Transporte público: trolebús y Tren Ligero con servicio especial

El Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX anunció que habilitará rutas especiales de trolebús para facilitar el acceso al estadio. Estas unidades ofrecerán servicio directo desde distintos puntos de la ciudad a partir de las 17:00 horas. Entre las rutas destacadas se encuentran salidas desde puntos como Tasqueña, Perisur, Ciudad Universitaria y CETRAMs estratégicos, conectando directamente con el Estadio Banorte para evitar complicaciones en traslados.

Lorenzo Faravelli y Jonathan Dos Santos en el último juego de América y Cruz Azul en Fase Regular en el Estadio Banorte | IMAGO 7

Por su parte, el Tren Ligero operará con servicio especial desde Tasqueña hacia el estadio a partir de las 18:00 horas, mientras que su servicio habitual hacia Xochimilco iniciará con normalidad desde las 06:00 horas. Esta opción se perfila como una de las más eficientes para los asistentes.