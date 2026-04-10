¿Cómo fue la última vez que el América perdió sus tres Clásicos?

América está dentro de una crisis en este Clausura 2026. Además de ser uno de los peores equipos ofensivos en los últimos 18 años, los dirigidos por André Jardine no la han pasado bien en los Clásicos. Contra Chivas y Pumas, las Águilas ya cayeron este semestre. Por lo tanto, en caso de perder este sábado ante Cruz Azul, el conjunto de Coapa perdería frente a sus tres máximos rivales, algo que no pasa desde hace más de 10 años.

En los últimos 10 años, América tiene saldo positivo ante Pumas, Chivas y Cruz Azul. Sin embargo, desde hace 12 meses no ha confirmado su supremacía ante estos rivales. Incluso, ante dos de ellos ya perdió este semestre. Por lo tanto, en caso de caer ante La Máquina, sería la primera vez en 15 años que las Águilas pierden sus tres Clásicos en un mismo torneo.

José Zúñiga no ha sido factor para América | MEXSPORT

¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO TORNEO EN EL QUE AMÉRICA PERDIÓ SUS TRES CLÁSICOS?

La última ocasión en el que América cayó ante estos tres clubes en un semestre fue en el Apertura 2011. En aquel entonces, el cuadro azulcrema era dirigido por Alfredo Tena, previo a ser destituido para que llegara Miguel Herrera al banquillo. Sin embargo, previo a este cambio, los de Coapa sufrieron tres derrotas ante sus máximos oponentes dentro del futbol mexicano.

El primer Clásico que perdieron en dicho semestre fue el Capitalino. Jugado en el Estadio Olímpico Universitario, las Águilas cayeron ante Pumas en ese encuentro con un marcador de 1-0 tras el gol de Luis Fuentes al minuto 55, en juego correspondiente a la Jornada 11 del AP2011. Tres semanas después, los de Coapa sufrieron su segundo descalabro.

Alfredo Tena realizó su primera práctica a cargo del conjunto azulcrema. FOTO: MEXSPORT

Ya como local, América recibió a Chivas en el Estadio Azteca en una edición más del Clásico Nacional. En dicho duelo, correspondiente a la Jornada 14, Guadalajara se puso al frente con gol de Antonio Gallardo al minuto 5, pero al 12’ Christian Benítez igualó. Sin embargo, al 17’ y al 19’, Marcó Fabián y el ‘Cubo’ Torres anotaron, para así darle el triunfo al Rebaño con pizarra de 1-3.

Ya en la Fecha 17 de ese Apertura 2011, América, ya sin aspiraciones para Liguilla, cerró la temporada regular con su visita a Cruz Azul. En aquel juego, La Máquina derrotó 3-1 a las Águilas con doblete de ‘Tito’ Villa y un gol más de Javier Orozco; por parte del conjunto azulcrema anotó Daniel Montenegro cuando el juego ya estaba con una desventaja de tres goles.

Tito Villa busca el esférico. FOTO: MEXSPORT

¿CÓMO LE HA IDO AL AMÉRICA EN LOS CLÁSICOS DURANTE EL CLAUSURA 2026?

Este Clausura 2026, América ya perdió dos de sus tres Clásicos jugados en Liga MX. En la Jornada 6, Chivas derrotó 1-0 a los dirigidos por André Jardine con un gol solitario de Armando González. Dos meses después, los de Coapa sumaron su segundo descalabro ante uno de sus máximos rivales dentro del futbol mexicano.

En la Fecha 12, con un gol de penalti de Robert Morales en los últimos minutos, Pumas derrotó a las Águilas, también con un marcador de 1-0. Por lo tanto, en caso de caer ante Cruz Azul este fin de semana, el cuadro de Coapa perdería sus tres Clásicos en un mismo torneo por primera vez desde el Apertura 2011, es decir, 15 años después.

Brian Rodríguez, jugador del América | MEXSPORT

AMÉRICA NO HA ANOTADO EN LOS CLÁSICOS QJE HA JUGADO EN ESTE CLAUSURA 2026

Contra Chivas y contra Pumas, además de llevarse un marcador adverso, América no pudo anotar gol. Por lo tanto, en caso de no convertir este fin de semana ante Cruz Azul, las Águilas se irían sin gol en sus tres Clásicos de un mismo torneo por primera vez desde el Apertura 2014. En aquella ocasión, con Antonio Mohamed en el banquillo, los de Coapa empataron un Clásico y perdieron dos durante la temporada regular.