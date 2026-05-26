Penta defendió su campeonato intercontinental ante Je'von Evans en una extraordinaria lucha

Una vez más, Penta se ha robado la noche en Monday Night Raw al defender por octava vez su campeonato intercontinental a tan solo un par de días de haberlo hecho de manera exitosa en contra de 'All Ego' Ethan Page.

Su rival de este 25 de mayo fue Je'von Evans, quien había sido su compañero de tag team en ediciones anteriores, pero esta vez tuvo un objetivo directo para tratar de 'arrebatar' el título que posee el dueño del "Cero Miedo".

Je'von Evans lanzándose sobre Penta en la lucha | wwe.com

Penta como una de las caras principales de Raw

Lo primero en ocurrir en el show de los lunes por la noche fue el segmento de Oba Femi firmando el contrato que le garantiza una revancha en contra de Brock Lesnar en Clash in Italy este próximo 31 de mayo en Turín, pero inmediatamente después de eso, vino la octava defensa titular de Penta ante Je'von.

Aunque recientemente estos dos luchadores permanecían como aliados ante los ataques de Ethan Page y Rusev, apenas terminaron las entradas, se convirtieron en rivales para tratar de salir de Columbus como el nuevo campeón intercontinental, y aunque se dieron la mano antes de comenzar con la contienda, al final hubo algunos roces entre ambos.

Penta dando una patada a Je'von Evans | wwe.com

La lucha tuvo momentos asombrosos por parte de dos luchadores que se caracterizan por las acrobacias; uno de ellos llegó cuando Evans trató de lanzarse sobre Penta, quien estaba frente a la mesa de comentarios, así que cuando Je'von estaba por impactar al de Ecatepec, este se quitó para estrellarlo de manera preocupante, pero todo estuvo bien para el norteamericano.

La batalla terminó con Penta aplicando su ya conocido Mexican Destroyer, esto después de una secuencia en la cual parecía que ninguno de los dos podría ganar, ya que cada movimiento que hacía uno, el otro lo revertía de inmediato, pero fue el mexicano el que se llevó la victoria para seguir como campeón.

GET ON YOUR FEET!! WHAT A MATCH!! 🔥@PENTAELZEROM is STILL the Intercontinental Champion after a stellar match against Je’Von Evans! pic.twitter.com/rcKEsFWC3Y — WWE (@WWE) May 26, 2026

"Cero Miedo" de defender su título

Ya en un segmento en backstage, Penta se encontró con Je'von, quien le pidió disculpas, ya que cuando terminó la lucha no quiso darle la mano en señal de respeto, el mexicano no tuvo problema y dejó ir a su rival de esta noche; sin embargo, apenas estos dos separaron sus caminos, Rey Mysterio, nuevo gerente general de AAA, apareció detrás del campeón.

Con un enorme respeto, ambos se saludaron, pero Penta no lo dejó ahí, pues le ha asegurado a Rey que quiere ser un campeón que defienda, así que pedirá a Adam Pearce hacer realidad la lucha entre los dos enmascarados, algo que agradeció Mysterio.

Penta quiere defender su título ante Rey Mysterio | Captura de pantalla