Inter Miami revela la gravedad de la lesión de Lionel Messi

Inter Miami confirmó el lunes que Lionel Messi tiene una molestia en el isquiotibial izquierdo, una que surgió aproximadamente una semana antes de que Argentina, campeona defensora del Mundial, tenga previsto iniciar su concentración de entrenamiento para defender el título este verano.

Y los acontecimientos del domingo y el lunes sin duda añaden, al menos, un poco de intriga a los planes de Argentina.

Messi se sometió a pruebas el lunes —lo que casi con seguridad significa un examen de resonancia magnética, aunque el equipo no reveló qué procedimientos se realizaron— y finalmente fue diagnosticado con “una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”, lo que le impidió terminar el partido de Inter Miami la noche del domingo.

Lionel Messi, jugador argentino del Inter Miami| AP

Por lo general, el plazo de recuperación de este tipo de problemas varía según la gravedad.

“El plazo para su regreso a la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional”, señaló Inter Miami en un comunicado.

Messi fue sustituido en el partido de Inter Miami contra el Filadelfia Union en el minuto 73 el domingo. En esencia, dejó de jugar un par de minutos antes y se le vio llevarse la mano a la parte posterior de la pierna izquierda al menos una vez antes de que pudiera ser retirado para dar paso a un cambio.

Lionel Messi, jugador argentino del Inter Miami| AP

Messi salió caminando del campo sin ayuda y se dirigió directamente al vestuario del equipo. Inter Miami, campeón defensor de la MLS, ganó el partido 6-4 y el argentino dio dos asistencias en la primera mitad.

Durante la segunda parte cayó una lluvia intensa, lo que dejó el campo resbaladizo. Se desconocía si Messi dio un mal paso en algún momento durante la tormenta o si las condiciones influyeron en la decisión de que abandonara el encuentro. Todo lo que informó el equipo el lunes fue que fue sustituido por “malestar físico”.

Argentina tiene programados dos amistosos antes del Mundial, primero el 6 de junio en College Station, Texas, contra Honduras y luego el 9 de junio en Auburn, Alabama, contra Islandia. Esos partidos se jugarán en estadios de fútbol americano universitario —las sedes de Texas A&M y Auburn— con una capacidad combinada de alrededor de 180.000.

Lionel Messi y Emiliano 'Dibu' Martínez en la Copa América 2024 | MEXSPORT

Argentina está en el Grupo J del Mundial. Sus partidos de la fase de grupos: Argelia, en Kansas City, el 16 de junio; Austria, en Arlington, Texas, el 22 de junio; y Jordania, de nuevo en Arlington, el 27 de junio.