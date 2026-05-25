Tom Holland presente en el partido de Messi con el Inter Miami

Tom Holland, mejor conocido por el universo Marvel como el superhéroe Spider-Man, el actor fue captado por las cámaras disfrutando del encuentro entre Inter Miami y Philadelphia en la MLS.

El actor llamó la atención de los asistentes, destacando a los niños que le pedían autógrafos y fotos, Holland se encontraba en la parte baja del estadio a un lado de la cancha, en donde tenía una vista perfecta del partido que se disputaba.

Tom Holland l X: @brfootball

A pesar de la sorpresa que causo su presencia en el partido del Inter Miami, nos un secreto que Holland sea un aficionado más en el mundo del futbol, el actor ha comentado en algunas ocaciones ser seguidor del club inglés Tottenham y también había revelado ser fan del Barcelona, equipo donde participa Lionel Messi, jugador que ahora es parte del conjunto de Miami.

Lionel Messi l AP

Holland se mira bien de rosa

Las redes oficiales del equipo estadounidense mencionaron la asistencia del actor en el partido, e incluso en la publicación destacaron su uso de la camiseta oficial, en donde también David Beckham, copropietario del equipo respondió que "se ve bien" portando los colores del club.