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Futbol

¡La Máquina no descansa! Cruz Azul apunta a sumar refuerzos para el Apertura 2026

El conjunto Celeste estaría buscando a un killer para el próximo torneo.
Ramiro Pérez Vásquez 14:26 - 25 mayo 2026
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El conjunto Celeste estaría buscando a un killer para el próximo torneo

La Máquina del Cruz Azul finalmente alcanzó la ansiada décima estrella en la Liga MX; la fiesta continúa en la institución; sin embargo, ya ponen foco sobre el apertura 2026 y tras la consecución del título apuntan a redondear la plantilla.

De acuerdo con Iliany Aparicio la directiva buscará complementar la plantilla, especialmente con un delantero, además de un un carrilero por la banda de la derecha para hacer más completo al equipo en el ataque.

“Sí van a buscar refuerzos, sobre todo en la delantera, creo que es importante un killer, a mí parecer Ebere lo hizo bien en liguilla anotó goles importantes, un carrilero por derecha creo que hace falta, la verdad es que esas son las dos pociones que busca Cruz Azul”, resaltó en la emisión de Infiltrados, programa de RÉCORD.

Víctor Velázquez tras la obtención de la Décima con Cruz Azul | MEXSPORT
Víctor Velázquez tras la obtención de la Décima con Cruz Azul | MEXSPORT

¿Cuándo se empezará con la planeación?

Cabe mencionar, que el presidente del Cruz Azul Víctor Velázquez resaltó que tras los festejos comenzará inmediatamente la planeación del siguiente semestre: “Ahorita es momento de festejar y mañana darle la vuelta a la página y a seguir trabajando por más”.

Víctor Velázquez | MEXSPORT

El ingeniero también agregó que se trabaja para el tan ansiado estadio para La máquina algo que considera fundamental para el futuro de la institución después de ida y vuelta de estadio a estadio.

“Nuestro estadio es todo México y vamos a seguir buscando ya la casa de Cruz Azul; tenemos un estadio en Hidalgo, todos lo saben, pero ya es momento de dejar un legado en Cruz Azul con un estadio”, resaltó para RÉCORD en CU.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul | MEXSPORT

¿Continuará Huiqui como DT?

Mientras tanto, Cuqui apunta a quedarse como DT para el Apertura 2026: “A ver. Hay una charla pendiente con Joel (Huiqui), hay una charla pendiente con el presidente, vamos a tomar una decisión responsable y en las próximas horas seguramente se sepa”, dijo cuando fue preguntado ene entrevista con W Deportes sobre si Huiqui entra en la planeación.

Cabe mencionar, que el presidente Víctor Velázquez resaltó la continuidad de Joel Huiqui dentro del proyecto celeste, dejando claro que el exdefensor seguirá formando parte importante del club: “A ver, Joel es de casa, nunca hemos dicho que se va. Joel se queda al frente del equipo y vamos a seguir trabajando”.

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