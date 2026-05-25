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Futbol

¡Impacto internacional! La Ligue 1 felicita a Cruz Azul por su título de Liga MX

Jugadores de Cruz Azul en celebración tras la obtención del título del Clausura 2011 de la Liga MX | MEXSPORT
Jugadores de Cruz Azul en celebración tras la obtención del título del Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 13:04 - 25 mayo 2026
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La cuenta oficial de la competencia francesa mandó un mensaje especial a la Máquina cementera

Llegó la ansiada Décima y no pasó desapercibida a nivel internacional. Cruz Azul venció a Pumas 1-2 en la Final del Clausura 2026 de la Liga MX y llegó a la decena de títulos de liga, un logro que llegó más allá de México.

Erik Lira y Charly Rodríguez, jugadores de Cruz Azul | IMAGO7

Entre las felicitaciones que recibió el equipo de la Noria, destacó la de la Ligue 1, que mediante su cuenta en español celebró el título cementero. "La Ligue 1 McDonald's saluda al Campeón Cruz Azul por la Décima estrella", escribió la cuenta de la competencia francesa.

¿Cuál es la relación entre la Ligue 1 y Cruz Azul?

Si bien no es poco habitual que los clubes internacionales tengan interacción con los equipos mexicanos, en este caso todo apunta a que fue por el vínculo con César 'Chelito' Delgado. El exjugador argentino pasó por Olympique de Lyon y actualmente es embajador de la Ligue 1; por ello, tiene sentido que la competencia francesa haya felicitado a los cementeros.

El propio exfutbolista también se sumó a las felicitaciones para un equipo en el cual dejó huella, pese a que nunca logró coronarse. "Felicitaciones campeones", escribió en su cuenta de Instagram el 'Chelito', quien como futbolista compartió campo con Joel Huiqui, quien guió a Cruz Azulal campeonato.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

Otras felicitaciones que recibió Cruz Azul

A nivel de Liga MX, varios clubes como Puebla, Tigres, Chivas, Pachuca, Atlas, Necaxa, León y Atlético San Luis felicitaron al club de la Noria. Incluso la cuenta oficial del Estadio Nemesio Diez se sumó a los mensajes y le mandó un mensaje a Cruz Azul de cara al Campeón de Campeones.

Mientras que a nivel internacional, la cuenta de X, antes Twitter, de la Copa de Campeones de Concacaf tampoco se mantuvo ajena al logro cementero. "Último Campeón de Champions Cup y el actual Campeón de Liga MX", escribió en la publicación de un video sobre la celebración de la Concachampions del año pasado, misma que la Máquina ganó bajo la dirección técnica de Vicente Sánchez y con Huiqui como auxiliar.

Cruz Azul Campeón Clausura 2026 | IMAGO7
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