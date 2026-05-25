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Futbol

Pumas: Los 5 momentos más destacados de Universidad en el CL26

Jugadores de Pumas festejando el título de Liga MX | MEXSPORT
Jugadores de Pumas festejando el título de Liga MX | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 13:05 - 25 mayo 2026
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Terminó la participación de los Pumas en la Cláusula 2026, un torneo histórico para los aurizazules, donde se descartan cosas buenas, como cosas no tan buenas

Pumas terminó el Clausura 2026 como subcampeón al caer en la Final ante Cruz Azul en Ciudad Universitaria. A pesar de la derrota, los Universitarios pueden presumir de haber conseguido un torneo más que memorable, uno que sin duda será complicado que cualquier otro equipo logre igualar.

De ser superior ante América, de dejar huella en el torneo regular con récords históricos, hasta de romper malas rachas. 

Los mejores momentos de Pumas en el torneo 

Pumas registra uno de los mejores torneos en toda su historia, al punto de haber conseguido un boleto para la siguiente edición de la CONCACAF Liga de Campeones. 

  • Clásico Capitalino: vencieron a América en temporada regular y los eliminaron en Liguilla.

Gol de Jordan Carrillo con Pumas vs América | IMAGO7

  • Récord histórico de puntos en torneos cortos con 36, terminando líder de la competencia en la última jornada.

  • Acabaron invictos como visitantes durante la temporada regular. 5 victorias y 3 empates en 8 duelos como visitantes.

Pumas lanzó un detalle especial para la Final de Vuelta ante Cruz Azul | MEXPOSRT
Pumas lanzó un detalle especial para la Final de Vuelta ante Cruz Azul | MEXPOSRT

  • Rompieron la mala racha de 12 años de no ganar en el “Volcán”.

  • El equipo con más goles anotados en el torneo regular, con 34. 

Robert Morales, jugador de Pumas | IMAGO7

¿Qué es lo que sigue para Pumas y Efraín Juárez?

La continuidad de Efraín Juárez al mando de los Pumas, por increíble que parezca, sigue siendo una de las mayores dudas dentro del equipo del Pedregal. El técnico auriazul declaró con RÉCORD antes de la Final, que desconoce sobre su renovación; la directiva no se ha acercado a él.

Aunque el mismo presidente del club universitario, Raúl González, afirmó que siempre está en constante comunicación con Juárez

La afición de los Pumas volvió a ilusionarse con el técnico mexicano; a pesar de haber caído en la Final ante Cruz Azul, ellos esperan que se le dé continuidad a Efraín en busca de seguir cosechando logros importantes en busca de un campeonato. 

Pumas perdió la Gran Final del Clausura 2026 | Imago7
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