Historia de los Mundiales: Suecia 1958, el inicio del legado brasileño y la consagración de Pelé

La Copa del Mundo de Suecia 1958 coronó a un cuarto campeón mundial después de que en años anteriores Uruguay, Italia y Alemania Federal consiguieran sus respectivos campeonatos en las primeras cinco ediciones. Además, este torneo sirvió para que comenzara una de las leyendas más relevantes en la historia de la competencia.

El campeón al final de todo fue Brasil, pero el torneo en general estuvo constituido por 16 equipos, divididos en cuatro grupos. México fue parte de uno de ellos, teniendo una participación muy pobre en cuanto a puntos, pero abriendo la brecha para algunos de los futbolistas más representativos de la época.

Antonio Carbajal de la Selección Mexicana en el Mundial de Suecia 1958 | MEXSPORT

El camino al primer campeonato carioca

El primero de los grupos de este Mundial estuvo conformado por Alemania Federal, Irlanda del Norte, Checoslovaquia y Argentina, con ese mismo orden decantando como quedaría al final la clasificación, dándole a los alemanes y a los irlandeses el pase a la siguiente ronda.

El Grupo 2 estuvo conformado por Francia, Yugoslavia, Paraguay y Escocia, los galos y los yugoslavos clasificaron, mientras que los otros dos solamente le dieron color a la competencia en la misma Fase de Grupos. Hasta este punto, todos los equipos habían sumado cuando menos un punto en el lapso de la primera parte de la competencia.

La Selección Mexicana en el Mundial de Suecia 1958 | MEXSPORT

El Grupo 3, el del anfitrión, dejó a Suecia comandando con cinco unidades, seguidos por Gales con unb total de tres, Hungría eliminado por diferencia de goles y México quedándose en el fondo por solamente haber sumado un punto y seguir con la inercia de todos y cada uno de los participantes sumando para aparecer en la tabla de posiciones.

El cuarto y último grupo fue el del equipo que se convertiría en campeón, pues Brasil terminó como el líder, seguido por la Unión Soviética, siendo ellos dos los clasificados a la siguiente etapa. Luego vino Inglaterra y Austria, siendo las dos selecciones eliminadas.

En la segunda fase de la competencia, todos los partidos de Cuartos de Final se jugaron el mismo día: 19 de junio, con Brasil enfrentando y venciendo a Gales 1-0 en Gotemburgo, mientras que Irlanda del Norte fue vapuleado por Francia con un marcador final de 0-4 en Norrköping; estos dos vencedores, definieron la primera de las Semfinales.

Selección de Argentina previo a partido del Mundial en Suecia 1958 | AFP

Recta final del torneo

En Malmo, Alemania Federal se acomodó en la llave que los enfrentó con Yugoslavia, pero el triunfo fue una vez más por la mínima para los teutones, quienes en la ronda de los últimos cuatro se medirían a los anfitriones, ya que la Selección Sueca derrotó en Cuartos a la Unión Soviética con un 2-0 final.

En las Semifinales, los partidos tuvieron muchos goles más, pues Brasil goleó a Francia 5-2, mientras que Alemania Federal fue derrotada 3-1 frente a Suecia, dando paso así al partido por el tercer puesto: Francia vs Alemania Federal, con un resultado final de 6-3 para los franceses con sede en Gottemburgo.

Brasil, México 1958 | Grosby Group