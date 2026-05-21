Guadalajara transforma su Centro Histórico para recibir el FIFA Fan Festival del Mundial 2026

Este jueves continuaron los trabajos de preparación del FIFA Fan Festival que se instalará en el Centro Histórico durante la Copa del Mundo de 2026, evento que reunirá a miles de aficionados locales, nacionales y extranjeros.

En distintos puntos del primer cuadro de la ciudad ya pueden observarse vallas metálicas de hasta dos metros de altura, colocadas principalmente alrededor de Plaza de Armas y Plaza Liberación como parte del proceso de acondicionamiento del espacio.

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Los trabajos también incluyen el montaje del escenario principal y la instalación de la pantalla gigante donde se transmitirán los partidos del Mundial, además de espectáculos y actividades para los asistentes.

Como parte de las medidas tecnológicas y de seguridad, las autoridades implementan un sistema de videovigilancia mediante circuito cerrado, así como una ampliación en la infraestructura de wifi para ofrecer mayor conectividad gratuita durante el desarrollo del Fan Fest.

Las adecuaciones provocarán cierres y restricciones en varias calles del Centro Histórico durante las próximas dos semanas, mientras avanzan los preparativos del evento.

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A pesar de las obras, dependencias públicas como el Congreso del Estado y el Poder Judicial continuarán operando de manera habitual.

Las primeras afectaciones ya se reflejan en la movilidad del centro tapatío. La estación Centro de la Línea 3 del Tren Ligero, ubicada frente a Palacio de Gobierno, permanece cerrada temporalmente debido a los trabajos que se realizan en la zona.

Para el operativo de seguridad del FIFA Fan Festival se contempla la participación de más de 20 mil elementos, especialmente porque dentro del evento se permitirá la venta de bebidas alcohólicas.

Además, las autoridades informaron que durante los días de actividad mundialista se restringirá la circulación de transporte de carga pesada sobre Periférico después de las 15:00 horas, medida que busca mejorar la movilidad y reforzar la seguridad en la ciudad durante los encuentros de la Copa del Mundo.